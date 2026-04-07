نیکنام حسینپور:
ترامپ نمرود زمانه است
نیکنام حسینپور در واکنش به اقدامات متجاوزانه و تهدیدات دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا علیه ایران او را نمرود زمانه خطاب کرد که همه مرزهای اخلاق را شکسته است.
به گزارش ایلنا، نیکنام حسینیپور مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ در توییتی دیگر در شبکه ایکس نوشت: نمرود فرمانروایی که با ساخت برج بابل خواست به آسمان برسد و بر خدایان چیره شود، او نه فقط پادشاهی تاریخی که نماد انسان رها از قید اخلاق و قانون است، انسانی که در عطش سلطه، مرز میان خالق و مخلوق را در هم میشکند، نمرود زمانه ما ترامپ است که همه مرزهای اخلاق را شکسته.