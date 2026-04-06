وزیر ارشاد خبر داد؛
تسهیلات ۷۰۰ همتی دولت برای مشاغل آسیبدیده در حوزه فرهنگ و هنر
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه دولت ۷۰۰ همت تسهیلات را برای مشاغل آسیبدیده در حوزه های فرهنگ، هنر و رسانه در نظر گرفته است، ادامه داد: روند پرداخت این تسهیلات در حال طی شدن است. امیدواریم که هر چه سریعتر وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، سهم حوزه فرهنگ و هنر را پرداخت کنند.
به گزارش ایلنا، آیین چهلم دانشآموزان میناب با عنوان «سین هشتم، سوگ میناب» عصر دوشنبه ۱۷ فروردین در محوطه تئاترشهر با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونان این وزارتخانه، مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد گلزاری دبیر شورای اطلاع رسانی دولت و جمعی دیگر از مدیران و شخصیتهای سینمایی و هنری در حال برگزاری است.
صالحی با بیان اینکه هنرمندان از دیماه شرایط سختی را پشت سر گذاشتند، توضیح داد: در جنگ، مشاغل مختلف تحت تاثیر قرار گرفتند. در دوران کرونا هم مشاغل تحت تاثیر قرار گرفتند اما آن زمان منابع درآمدی دولت بهتر بود و سریعتر توانست به متقاضیان تسهیلات پرداخت کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برآوردی از میزان خسارتهای زیرساختی و کارکردی وارده به اهالی فرهنگ و هنر انجام داده است، افزود: هنوز جنگ ادامه دارد. خانههای تعدادی از هنرمندان و سینماگران تخریب شده است، لیست افراد خسارتدیده جمعآوری و ارزیابیهای اولیه انجام شده است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه وزارت فرهنگ برای جنگ علیه کشور چه اقداماتی را در مجامع جهانی انجام داده است، گفت: برای جنگی که علیه کشور صورت گرفته کارهای مختلفی در حوزه ارتباط با مجامع جهانی اتفاق افتاده ما از طریق رایزنهای فرهنگی که در حدود ۶۰ تا۷۰ کشور داریم ارتباطات قابل توجهی با سیاستمداران، اصحاب فرهنگ اصحاب و هنر، تشکلهای سازمانهای فرهنگی رایزنیهایی انجام دادهایم.
صالحی ادامه داد: همچنین نامهنگاریها با مجامع هنری و فرهنگی صورت گرفته که تاثیر آن در حوزه موضعگیریهای تشکلهای فرهنگی هنری جهانی را به طور کامل نشان میدهد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در این شرایط هرچه جلوتر میرویم ندای اصحاب فرهنگ و هنر و نخبگان جهانی در همراهی با مردم ایران علیه متجاوزکاران بیشتر میشود.
صالحی در پاسخ به این پرسش که آیا کارگردانها برای شهدای میناب برنامه میسازند، گفت: تا حدی تولید کارها در این خصوص سریع انجام شده هم در حوزههای نمایشی هم در حوزههای موسیقی همین برنامه که امروز برگزار شد، از این جمله کارهاست، اما کارهایی ماندگارتر میشود که زمان بیشتری به آن اختصاص مییاید. در جنگ ۱۲ روزه در جشنواره قبلی حداقل چهار فیلمی که به فضای جشنواره آمد ۲ فیلم در حال اکران است.
وی ادامه داد: اطمینان داریم که راجع به کل اتفاقاتی که در فضای جنگ تحمیلی سوم و به طور خاص مدرسه میناب داغی است بر دل همه ایرانیها و همه آزادگان جهان، اتفاقات خوبی در حوزه فرهنگ و هنر هم در حوزههای موسیقی، نمایش، هنرهای تجسمی و سینما رخ میدهد. اتفاقات خوبی در ارتباط با این موضوع در حوزه فرهنگ و هنر و به طور خاص حوزه سینما خواهیم داشت.
صالحی در پاسخ به این سوال که چرا در این خصوص فراخوان کلی داده نشده است، توضیح داد: چون این حرکت خودجوش بود. تعداد محدودی از کارگردان مشغول بکار شدند. فراخوانهایی هم داده شد. همانطور که آگاه هستید پویش وطن به روایت من از سوی انجمن سینمایی جوانان بود. در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هم فراخوان داشتیم و فیلمهای متعددی عرضه شد. در ارتباط با جنگ تحمیلی سوم، فراخوانها و پویشهایی داده شد و در ارتباطات با هنرمندان محصولات بسیار خوبی را در حوزه فرهنگ با هنر در ارتباط با جنگ تحمیلی سوم با ۳۰ اپیزود پخش میشود.
در آستانه چهلمین روز آسمانیشدن دانشآموزان میناب، آیین «سین هشتم، سوگ میناب» به همت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما و سایر دستگاههای فرهنگی دولت با رویکردی هنرمحور و در چارچوب دیپلماسی فرهنگی، بهمنظور بازتاب جهانی مظلومیت این فاجعه انسانی در حال برگزاری است.
آیین «سین هشتم، سوگ میناب» امروز دوشنبه ۱۷ فروردینماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۷ در مجموعه تئاتر شهر واقع در خیابان ولیعصر میزبان هنرمندان، اصحاب فرهنگ و رسانه است.