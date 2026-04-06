انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ایران:

هیچ هدف و محاسبه‌ای، نمی‌تواند توجیه‌کننده حمله به زیرساخت‌ها و مراکز فرهنگی باشد

انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ایران در بینیه‌ای حمله متجاوزانه دشمن به اهداف غیرنظامی را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، بیانیه انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ایران به شرح زیر است:

اعضای انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ایران، به عنوان کسانی که وظیفه حرفه‌ای‌شان ثبت دقیق واقعیت‌های اجتماعی، انسانی و فرهنگی جامعه ایران است، با نگرانی عمیق به وضعیت کنونی کشور می‌نگرند.

از اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، ایران درگیر جنگی شده که دامنه آن فراتر از اهداف نظامی رفته و حمله به زیرساخت‌های حیاتی و غیرنظامی گسترش یافته است. کارخانه‌های مادر به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد و معیشت هزاران خانواده ایرانی، مراکز علمی و بهداشتی، پل‌ها، تأسیسات آب و انرژی، و میراث فرهنگی گران‌بهای این تمدن چند هزار ساله، همه آسیب دیده یا در معرض تهدید جدی قرار گرفته‌اند.

زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی مختل و امنیت و رفاه آنان تهدید شده است.در این میان، تهدیدهای اخیر رئیس‌جمهور ایالات متحده مبنی بر هدف قرار دادن منابع و زیرساخت‌های کشور و تعابیر تحقیرآمیز «بازگرداندن ایران به عصر حجر»، نه تنها نقض آشکار اصول انسانی و حقوق بین‌الملل است، بلکه توهینی آشکار به کرامت ملی و تاریخ پرافتخار این سرزمین به شمار می‌رود.

این همه در شرایطی‌ست که بر خلاف ادعاها، هزینه سنگین انسانی، اقتصادی و اجتماعی این جنگ از جمله تلفات غیرنظامی، آوارگی، تخریب منابع و نابودی آینده فرزندانمان، تماماً بر دوش مردم ایران نهاده شده است.  در شرایطی که صدای هر مخالفت و انتقادی به‌سختی شنیده می شود، این هزینه‌ها بر عمق رنج مردم می افزاید.

ما حمله گسترده به زیرساخت‌ها و میراث فرهنگی را، با همه ابعاد ویرانگرش محکوم کرده و باور داریم که هیچ هدف و هیچ محاسبه‌ای، نمی‌تواند توجیه‌کننده چنین ضربه جبران‌ناپذیری به زندگی مردم عادی و به میراث مشترک بشریت باشد. مردم ایران شایسته صلح، امنیت و احترام‌اند؛ نه تهدید، نه ویرانی و نه سکوت در برابر رنج‌شان.

