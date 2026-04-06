پیام‌ همدردی نعمت یلدیریم با مردم ایران
به گزارش ایلنا، نعمت یلدیریم، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آتاتورک ترکیه در پیامی با مردم ایران همدردی کرد.

پروفسور نعمت یلدیریم، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آتاتورک ترکیه در پی حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و شهادت رهبر انقلاب در پیامی نوشت:

"ایران عزیز، امروز داغدار ستارگانی است که در آسمان ایمان و آزادگی درخشیدند و با شهادت خویش، چراغی جاودانه در دل تاریخ افروختند. رهبر بزرگوار و همراهان و یاران وفادارش به‌ویژه دختر آن استاد محترم (اشاره به دختر غلامعلی حداد عادل) همچون سروهای سرافراز، قامت خویش را در برابر طوفان خانمان‌سوز جنگ نابرابر آمریکایی صهیونی برافراشتند و جان خویش را در راه حقیقت و عزت فدا کردند.

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

 این فقدان جانکاه، زخمی عمیق بر دل ملت ایران و ملت‌های مسلمان و همه دوستداران حق و عدالت نهاده است. در این اندوه عظیم ما استادان زبان و ادب فارسی خود را شریک غم شما می‌دانیم و از خداوند متعال برای آن شهیدان والا مقام علو درجات و برای بازماندگانشان، صبر و آرامش مسئلت داریم.

 یادشان همچون نسیم سحرگاه، جان‌ها را تازه خواهد کرد و راهشان همچون خورشید، رهروان حقیقت را روشن‌تر خواهد ساخت."

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
