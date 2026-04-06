پیام‌ همدردی نعمت یلدیریم با مردم ایران

به گزارش ایلنا، نعمت یلدیریم، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آتاتورک ترکیه در پیامی با مردم ایران همدردی کرد.

پروفسور نعمت یلدیریم، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آتاتورک ترکیه در پی حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و شهادت رهبر انقلاب در پیامی نوشت:

"ایران عزیز، امروز داغدار ستارگانی است که در آسمان ایمان و آزادگی درخشیدند و با شهادت خویش، چراغی جاودانه در دل تاریخ افروختند. رهبر بزرگوار و همراهان و یاران وفادارش به‌ویژه دختر آن استاد محترم (اشاره به دختر غلامعلی حداد عادل) همچون سروهای سرافراز، قامت خویش را در برابر طوفان خانمان‌سوز جنگ نابرابر آمریکایی صهیونی برافراشتند و جان خویش را در راه حقیقت و عزت فدا کردند.

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

این فقدان جانکاه، زخمی عمیق بر دل ملت ایران و ملت‌های مسلمان و همه دوستداران حق و عدالت نهاده است. در این اندوه عظیم ما استادان زبان و ادب فارسی خود را شریک غم شما می‌دانیم و از خداوند متعال برای آن شهیدان والا مقام علو درجات و برای بازماندگانشان، صبر و آرامش مسئلت داریم.

یادشان همچون نسیم سحرگاه، جان‌ها را تازه خواهد کرد و راهشان همچون خورشید، رهروان حقیقت را روشن‌تر خواهد ساخت."

انتهای پیام/