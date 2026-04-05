چهرههای فرهنگی، هنری و دانشگاهی اسپانیا در حال امضای بیانیه محکومیت حمله به ایران
مدیر جشنواره فیلم والادولید در پاسخ به نامه بنیاد سینمایی فارابی، ضمن محکوم کردن حمله آمریکایی صهیونیستی به ایران، از امضای یک بیانیه محکومیت توسط برخی از چهرههای فرهنگی، هنری و دانشگاهی اسپانیا خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در پی ارسال نامه اعتراضی حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی به برخی هنرمندان، سینماگران و رویدادهای فرهنگی سینمایی بینالمللی، در کنار واکنشهایی که به صورت انفرادی از سوی اشخاص مختلف به منظور همراهی و همدلی با مردم ایران ابراز شد، خوزه کابررا یکی از مدیران برگزاری جشنواره والادولید که از چهرههای شناخته شده فرهنگی در اسپانیا است، ضمن محکوم کردن تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی و ابراز همدردی با مردم شجاع ایران، تصریح کرد که هنرمندان و چهرههای فرهنگی و دانشگاهی اسپانیا در حال امضای یک بیانیه در محکومیت این تجاوز و همدردی با مردم کشورمان هستند.
او در ایمیلی تأکید کرده است که یورکوس لانتیموس، مایک فیکیس و بن ریورز، از جمله کارگردانانی هستند که به جمع دهها هنرمند و متخصص دانشگاهی نگارنده نامه سرگشاده پیوستهاند که جنگ مشترک آمریکایی و صهیونیستی علیه ایران را محکوم کرده و بر حاکمیت ایرانیان تأکید مىکند.
آنها از اولین امضاکنندگان نامهاى هستند که در محافل فیلمسازى، فرهنگی، هنرى و دانشگاهی در حال انتشار و امضا است.
در بخشهایی از این بیانیه که نسخهای از آن در اختیار بنیاد سینمایی فارابی قرار داده شده، آمده است:
«ما، جمعى از هنرمندان، فعالان فرهنگی و فیلمسازان، این بیانیه را با آگاهی کامل از مسئولیت تاریخى و اخلاقى خود براى محکوم کردن بیچون و چرای جنگ، خشونت نظامى و همه اشکال مداخله سیاسى و نظامى صادر مىکنیم.
ما به روشنی و بدون ابهام اعلام میکنیم که سرنوشت، آینده و تعیین سرنوشت سیاسی ایران منحصرا متعلق به مردم ایران است و هیج قدرت خارجى، هیج دولت و هیچ ائتلاف نظامى مشروعیت تعیین مسیر سیاسی، اجتماعى یا تاریخى برای این سرزمین را ندارد. حق تعیین سرنوشت یک اصل اساسی و غیرقابل انکار است که صرفا از اراده آزاد و آگاهانه هر ملت ناشی مىشود».