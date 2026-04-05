همصدایی هنرمندان تئاتر کودک و نوجوان با رویداد «به کدامین گناه»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه سوره امید، رویداد ملی نمایشی «به کدامین گناه؟» در قالب پویش هنری «ایران همدل» با هدف گرامیداشت یاد دانش‌آموزان جان‌باخته میناب و هم‌صدایی هنرمندان تئاتر کودک و نوجوان کشور، هم‌زمان با چهلمین روز درگذشت این دانش‌آموزان در ۲۱ استان کشور در حال برگزاری است.

این رویداد هنری از روز جمعه ۱۴ فروردین‌ماه آغاز شده و اجرای آن تا پایان‌ماه جاری ادامه خواهد داشت.

در این طرح، گروه‌های تئاتر کودک و نوجوان در نقاط مختلف کشور با اجرای یک نمایشنامه واحد، یاد و خاطره دانش‌آموزان مدرسه «شجره طیبه» میناب را گرامی می‌دارند.

رویداد «به کدامین گناه»، طی یک دوره ۱۰ روزه حدود ۲۲۰ اجرای نمایشی توسط ۲۱ گروه منتخب در شهرهای مختلف برگزار می‌شود.

این اجراها در استان‌های مختلف کشور و در محل تجمع‌ها و برنامه‌های شبانه مردمی برگزار شده و به روایت هنری مظلومیت کودکان میناب و بازتاب همدلی و همراهی مردم با خانواده‌های آنان می‌پردازد.

لازم به ذکر است، استقبال مردمی از اجراهای این رویداد چشمگیر بوده است؛ به‌ویژه آنکه بسیاری از برنامه‌ها در محل تجمعات شبانه مردم برگزار شده و فضای همدلی و همراهی گسترده‌ای میان مخاطبان شکل گرفته است.

رویداد نمایشی «به کدامین گناه؟» با هدف بهره‌گیری از ظرفیت هنر نمایش برای انتقال پیام همدلی، مقاومت و پاسداشت یاد کودکان و نوجوانان به‌عنوان بخشی از پویش هنری «ایران همدل» محسوب می‌شود و با مشارکت هنرمندان تئاتر کودک و نوجوان از سراسر کشور برگزار می‌شود.

انتهای پیام/