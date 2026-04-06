آمریکا چند انسان را کشته است؟ / جنایتکارها حق وتو دارند

به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس داده‌های پژوهشی، از ۲۴۸ درگیری مسلحانه پس از جنگ جهانی دوم، ۲۰۱ مورد آنها مستقیماً توسط آمریکا آغاز شده است. این کشور در طول ۲۴۰ سال تاریخ خود، تنها ۱۶ سال را در صلح به سر برده و مسئول مرگ میلیون‌ها انسان بی‌گناه در جنگ‌های بی‌شمار است که تنها در سه جنگ آخر ـ قبل از تجاوز به ایران ـ به روایت منابع آمریکایی؛ به روایتی بیش از ۱,۲۷۰,۰۰۰ نفر و به روایت دیگری ۴,۵۷۰,۰۰۰ نفر را کشته است.

جنگ ویتنام: براساس برخی منابع، تلفات انسانی جنگ ویتنام (۱۹۵۵-۱۹۷۵) برای دو طرف درگیری به شرح زیر است:

تلفات آمریکا

کشته‌شدگان: ۵۸.۲۸۱ نفر

مجروحان: بیش از ۳۰۳.۰۰۰ نفر

تلفات ویتنام

برآورد دولت ویتنام: ۳.۴ میلیون نفر کشته شامل ۱.۱ میلیون سرباز ارتش شمال و ویت‌کنگ و ۲ میلیون غیرنظامی

برآوردهای غربی: بین ۱ تا ۲.۵ میلیون نفر

سربازان جنوب ویتنام: بین ۲۰۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ کشته

جنگ عراق: براساس برخی منابع، تلفات انسانی جنگ عراق (۲۰۰۳-۲۰۱۱) به شرح زیر است:

تلفات عراق

غیرنظامیان عراقی: بین ۱۰۴.۰۰۰ تا ۱۲۶.۰۰۰ نفر

نظامیان و نیروهای امنیتی عراق: بین ۱۷.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰ نفر

برخی مطالعات تعداد کل کشته‌های عراقی (غیرنظامی و نظامی) را تا ۱۵۰.۰۰۰ تا بیش از ۱ میلیون نفر تخمین زده‌اند.

تلفات آمریکا

نظامیان آمریکا: ۴.۴۸۶ نفر براساس منابع وزارت دفاع آمریکا

مجروحان آمریکا: بیش از ۳۲.۰۰۰ نفر

جنگ افغانستان: براساس برخی منابع، تلفات انسانی جنگ افغانستان (۲۰۰۱-۲۰۲۱) به شرح زیر است:

تلفات افغان:

نظامیان و نیروهای امنیتی افغان: برآوردها حاکی از ۶۶.۰۰۰ تا ۶۹.۰۰۰ کشته است

غیرنظامیان: براساس پروژه‌ی «هزینه‌های جنگ» دانشگاه براون تخمین زده می‌شود که حدود ۴۶.۳۱۹ غیرنظامی در این جنگ جان خود را از دست داده‌اند. منابع دیگر این رقم را تا بیش از ۷۰.۰۰۰ نفر نیز برآورد کرده‌اند.

تلفات آمریکا

کشته‌شدگان نظامی: ۲.۴۶۰ نفر

مجروحان: بیش از ۲۰.۰۰۰ نفر

جمع‌بندی تلفات آمریکا در سه جنگ

جنگ تعداد کشته‌شدگان آمریکایی

جنگ ویتنام ۵۸,۲۸۱

جنگ عراق ۴,۴۸۶

جنگ افغانستان ۲,۴۶۰

جمع کل ۶۵,۲۲۷ نفر

جمع‌بندی تلفات ویتنامی‌ها، عراقی‌ها و افغان‌ها

تلفات غیرنظامیان و نظامیان این کشورها به دلیل ماهیت جنگ‌ها (بمباران‌های گسترده و نبود آمار رسمی دقیق) بسیار بالاتر از تلفات آمریکاست و برآوردهای متفاوتی وجود دارد:

جنگ ویتنام: بین ۱ تا ۳.۴ میلیون نفر

عراق: بین ۱۵۰.۰۰۰ تا بیش از ۱ میلیون نفر

افغانستان: بیش از ۱۲۰.۰۰۰ نفر

آمار حداقلی و حداکثری:

حداقل کشته‌شدگان در سه کشور عراق، افغانستان و ویتنام: ۱,۲۷۰,۰۰۰ نفر

حداکثر کشته‌شدگان در سه کشور عراق، افغانستان و ویتنام: ۴,۵۷۰,۰۰۰ نفر

یک رئیس‌جمهور؛ یک تصمیم: قتل‌عام میلیون‌ها انسان

تصور کنید: یک نفر در دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید تصمیم می‌گیرد. نه یک رأی‌گیری، نه یک نظرسنجی، نه یک همه‌پرسی جهانی. یک نفر. نتیجه‌ی این تصمیم‌ چیست؟ طبق آمار رسمی و پژوهش‌های دانشگاهی، در سه جنگ بزرگ آمریکا پس از جنگ جهانی دوم - ویتنام، عراق و افغانستان - حدود ۵٫۶ میلیون انسان جان خود را از دست داده‌اند. ۵٫۶ میلیون. این یعنی جمعیتی به اندازه‌ی یک کشور متوسط اروپایی. عددی که ذهن را منفجر می‌کند.

آیا کشور دیگری چنین جنایاتی را رقم زده است؟

این سوال را باید صریح پاسخ داد: خیر. هیچ کشور دیگری در جهان پس از جنگ جهانی دوم، چنین آمار قتل‌عامی را در فهرست افتخارات خود ندارد.

تحلیل‌های دانشگاهی نشان می‌دهد از پایان جنگ جهانی دوم تا سال ۲۰۰۱، از مجموع ۲۴۸ درگیری مسلحانه در جهان، ۲۰۱ مورد (بیش از ۸۱ درصد) مستقیماً توسط ایالات متحده آغاز شده است. این رقم شگفت‌انگیز است. آمریکا در طول ۲۴۰ سال تاریخ خود، تنها ۱۶ سال را در صلح به سر برده است.

و امروز آمریکا در حالی دم از حقوق بشر می‌زند که طبق گزارش‌های رسمی، حملات آن در خاورمیانه منجر به آوارگی ۳۷ میلیون نفر شده و مرگ ۵٫۶ میلیون انسان در سه جنگ شده است. این رقم، بزرگی فاجعه را در مقیاسی انسانی نشان می‌دهد و پس از این همه کشتار، آمریکا در تمامی این سه جنگ شکست خورده است. براستی چرا کشوری با این کارنامه از جنایت، هنوز حق وتو دارد و در قلب سازمان ملل نشسته است؟

