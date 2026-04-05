ثبتنام روحانیون برای حضور در جبهههای نبرد آغاز شد
همگام با پویش جان فدا، توسط حوزههای مقاومت و پایگاههای بسیج طلاب و روحانیون حوزههای علمیه سراسر کشور، ثبتنام روحانیون برای حضور در جبهههای نبرد آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج مستضعفین، حجتالاسلام والمسلمین عباسعلی اینانلوفر مسئول سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور گفت: ما برای دفاع از وطن حرف نمیزنیم، جان میدهیم. در همین راستا و با توجه به درخواستهای مکرر اساتید، طلاب و روحانیون برای حضور در مناطق مورد نیاز، در مصاف با دشمن آمریکایی صهیونیستی، همراه و همگام با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و در کنار مردم عزیز در پویش جان فدا، حوزههای مقاومت و پایگاههای بسیج طلاب و روحانیون حوزههای علمیه در سراسر کشور از داوطلبان طلبه و روحانی برای اعزام به جبهههای نبرد، در قالب گردانهای رزمی، تبلیغی ثبت نام به عمل میآورند.
وی ضمن تمجید از حماسهآفرینی و حضور پرشور و مقتدرانه مردم قهرمان و شهیدپرور ایران اسلامی که این روزها با تجمعات و میدانداری پرشور خود در میادین، خیابانها و معابر سراسر کشور، عشق به وطن و پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح و بیعت با مقام معظم رهبری مدظلهالعالی را به زیبایی به تصویر کشیدهاند، گفت: این روزها با درخواستهای مکرر طلاب و روحانیون برای حضور در کنار رزمندگان اسلام و نیروهای مسلح برای جهاد و مقابله با دشمن آمریکایی صهیونیستی مواجه هستیم که بیانگر غیرت و روحیه وطندوستی جامعه روحانیت در کنار مردم شجاع و بصیر، در پاسداری از وطن و میهن سرافراز ایران اسلامی دارد. در پایان یاد و خاطر رهبر و قائد شهیدمان امام خامنهای رضوان الله تعالی علیه و تمام شهدای جنگ تحمیلی را گرامی میداریم و به ارواح مطهرشان درود میفرستیم و به رهبر عزیزمان آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای مدّظلّهالعالی عرض مینماییم: طلاب و روحانیون بسیجی جان فدا، آمادهی جهاد و گوش به فرمان ولی امر و مقام معظم رهبری مدظلهالعالی هستیم.