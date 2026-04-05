به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج مستضعفین، حجت‌الاسلام والمسلمین عباسعلی اینانلوفر مسئول سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور گفت: ما برای دفاع از وطن حرف نمی‌زنیم، جان می‌دهیم. در همین راستا و با توجه به درخواست‌های مکرر اساتید، طلاب و روحانیون برای حضور در مناطق مورد نیاز، در مصاف با دشمن آمریکایی صهیونیستی، همراه و همگام با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و در کنار مردم عزیز در پویش جان فدا، حوزه‌های مقاومت و پایگاه‌های بسیج طلاب و روحانیون حوزه‌های علمیه در سراسر کشور از داوطلبان طلبه و روحانی برای اعزام به جبهه‌های نبرد، در قالب گردان‌های رزمی، تبلیغی ثبت نام به عمل می‌آورند.

وی ضمن تمجید از حماسه‌آفرینی و حضور پرشور و مقتدرانه مردم قهرمان و شهیدپرور ایران اسلامی که این روزها با تجمعات و میدان‌داری پرشور خود در میادین، خیابان‌ها و معابر سراسر کشور، عشق به وطن و پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح و بیعت با مقام معظم رهبری مدظله‌العالی را به زیبایی به تصویر کشیده‌اند، گفت: این روزها با درخواست‌های مکرر طلاب و روحانیون برای حضور در کنار رزمندگان اسلام و نیروهای مسلح برای جهاد و مقابله با دشمن آمریکایی صهیونیستی مواجه هستیم که بیانگر غیرت و روحیه وطن‌دوستی جامعه روحانیت در کنار مردم شجاع و بصیر، در پاسداری از وطن و میهن سرافراز ایران اسلامی دارد. در پایان یاد و خاطر رهبر و قائد شهیدمان امام خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه و تمام شهدای جنگ تحمیلی را گرامی می‌داریم و به ارواح مطهرشان درود می‌فرستیم و به رهبر عزیزمان آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدّظلّه‌العالی عرض می‌نماییم: طلاب و روحانیون بسیجی جان فدا، آماده‌ی جهاد و گوش به فرمان ولی امر و مقام معظم رهبری مدظله‌العالی هستیم.

انتهای پیام/