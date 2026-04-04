دستگیری حفار غیرمجاز در شهرستان بافت
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان، از شناسایی و دستگیری حفار غیرمجاز در شهرستان بافت خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از میراث آریا، سرهنگ مجید فاریابی با اعلام این خبر افزود: در راستای تأمین امنیت پایدار در حفاظت از مواریث فرهنگی استان با استفاده از ظرفیت ارگانهای همیار و جلب مشارکتهای اجتماعی، برابر گزارش واصله از میراثبانان افتخاری مبنیبر حفاری غیرمجاز در شهرستان بافت، عوامل یگان حفاظت میراثفرهنگی این شهرستان در هماهنگی با فرماندهی انتظامی با کسب دستور قضایی با ورود به منزل شخصی، موفق به کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب، آلات و ادوات حفاری غیر مجاز و شناسایی و دستگیری یک نفر حفار غیرمجاز شدند.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی کرمان تصریح کرد: متهم شناساییشده بههمراه ادله ارتکاب جرم با تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
او در پایان خاطرنشان کرد: یگان حفاظت میراثفرهنگی کرمان با تمام توان عملیاتی و اطلاعاتی و با همراهی ارگانهای همیار و استفاده از ظرفیت جلب مشارکت اجتماعی، بهدنبال حفاظت پایدار از آثار، ابنیه و محوطههای تاریخی و فرهنگی استان و برخورد قاطع با سوداگران اموال تاریخی و فرهنگی در کرمان است.