خراسان جنوبی میزبان بیش از ۲۸۳ هزار نفر در تعطیلات نوروز
معاون گردشگری و سخنگوی دبیرخانه ستاد سفر خراسان جنوبی گفت: استان خراسان جنوبی در تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۵، شاهد حضور و اقامت ۲۸۳ هزار و ۸۵۴ نفر از هموطنان بود.

به‌ گزارش ایلنا به نق از میراث‌آریا، محمد عرب بیان کرد: این آمار که از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ در اقامتگاهای رسمی، غیررسمی و اضطراری استان ثبت شده، نشان‌دهنده تلاش استان برای حفظ و ارائه خدمات به گردشگران در شرایط خاص فعلی است. 

معاون گردشگری و سخنگوی دبیرخانه ستاد سفر خراسان جنوبی افزود: آمار تفکیکی اقامت‌کنندگان شامل ۱۳۶ هزار و ۶۲۷ نفر در اقامتگاه‌های رسمی، ۱۳۸ هزار و ۴۳۱ نفر در اقامتگاه‌های غیررسمی و ۸ هزار و ۷۹۶ نفر در اماکن اضطراری بود. 

او خاطر نشان کرد: این ارقام حاکی از آن است که با وجود محدودیت‌ها و شرایط متأثر از جنگ، همچنان بخش قابل توجهی از هموطنان، خراسان جنوبی را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب کرده‌اند. 

عرب ادامه داد: در این راستا، هزار و ۴۶۳ بازدید نظارتی توسط دستگاه‌های اجرایی برای اطمینان از کیفیت خدمات صورت گرفته و بیش از ۱۱۲ هزار و ۱۶۲ نفر نیز از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری استان بازدید کرده‌اند. این بازدیدها و اقامت‌ها، ضمن نشان دادن تلاش دست‌اندرکاران صنعت گردشگری استان برای ارائه خدمات مطلوب، بیانگر اهمیت برنامه‌ریزی برای حفظ فعالیت اقتصادی و فرهنگی در شرایط دشوار است.

