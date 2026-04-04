آسیب به بناهای تاریخی شهرستان کوهپایه براثر موج انفجار

سعید ملکیان رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کوهپایه از آسیب به برخی از بناهای تاریخی این شهرستان براثر موج انفجار تجاوز دشمن آمریکایی- صهیونیستی خبر داد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از میراث‌آریا، امروز شنبه ۱۵ فروردین‌ماه، سعید ملکیان با اعلام این خبر گفت: متأسفانه طی روزهای گذشته و براثر تجاوز وحشیانه دشمن آمریکایی- صهیونیستی، موج انفجار موشک‌ها منجر به تخریب سقف قسمتی از دروازه ورودی کاروانسرای حمام شهر کوهپایه شد. 

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کوهپایه ادامه داد: همچنین قسمتی از برج و باروی ساسانی داخل ورودی بازار قدیمی شهر کوهپایه نیز دچار ریزش و آسیب شد. 

ملکیان افزود: مراحل آسیب‌شناسی و بررسی‌های اولیه توسط کارشناسان در حال انجام است.

