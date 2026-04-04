اماکن تاریخی اردبیل در ردیف پربازدیدترینها/ پیشرفت ۹۰ درصدی موزه مشگینشهر
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل گفت: ۹۰ درصد موزه مشگینشهر از جمله ویترینآرایی و تأمین اشیا انجام گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از میراث آریا، جلیل جباری در بازدید از پروژه موزه مشگینشهر گفت: ۹۰ درصد موزه مشگینشهر از جمله ویترینآرایی و تأمین اشیا انجام گرفته است و این پروژه به اعتباری حدود ۱۰ میلیارد تومان برای تکمیل نیاز دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل ساماندهی روستاهای دارای ظرفیت گردشگری را یکی از اولویتهای اساسی دانست و اظهار کرد: متأسفانه رویکرد فعلی در حفاظت و اجرای طرحهای هادی در روستاها مناسب نیست و روستاها هویت خود را از دست دادهاند. به عنوان مثال روستای پیرازمیان که میتواند قطب تپنده گردشگری شهرستان باشد، از نظر بافتی هویت خود را از دست داده است در حالی که ظرفیت بالایی برای گردشگری دارد.
او با تأکید بر ضرورت نصب تابلوهای استاندارد در سطح استان افزود: طرح جامع نصب تابلوهای راهنمای مسیر برای محورهای مختلف از سرچم تا پارسآباد و اهر به مشگینشهر باید اجرایی شود و کمیته زیرساخت روستاهای گردشگر هرچه سریعتر تشکیل یابد.
جلیل جباری در خصوص روستای موییل هشدار داد و گفت: اگر میخواهیم روستای موییل ثبت جهانی شود باید استانداردهای لازم را فراهم کنیم. راههای دسترسی، طرح هادی و سایر زیرساختهای این روستا باید بهسازی شود. در غیر این صورت و با توجه به کمکاری برخی دستگاهها، موییل از ثبت جهانی بازخواهد ماند و از قافله عقب خواهیم ماند.
مدیرکل میراثفرهنگی استان اردبیل افزود: هر گردشگری که از اماکن تاریخی مانند بقعه شیخ حیدر بازدید کرده رضایت کامل داشته و این در حالی است که سالهای پیش اماکن تاریخی استان نظیر بقعه شیخ صفیالدین جزو ۵۰ مکان برتر کشور بود اما اکنون در نوروز امسال با بیش از ۱۲هزار بازدید در جمع ۱۰ استان برتر قرار داریم که شرایط جنگی در برخی مناطق کشور نیز یکی از علل افزایش گردشگری در استان ما بوده است.
او با اشاره به مؤلفههای یک شهر گردشگری گفت: وجود مراکز درمانی، مبلمان و معماری شهری از ویژگیهای مهم است که در این زمینه شهرداری و شورای شهر باید ورود جدی داشته باشند. اگر به دنبال کار ماندگار برای آیندهگان هستیم، باید طرح تفصیلی گردشگریمحور و میراثمحور برای شهرستان مشگینشهر تهیه کنیم. همچنین آموزش فرهنگ میزبانی، توسعه رستورانها و مراکز خرید استاندارد و رونق هتلها به ویژه هتلهای پنج ستاره برای مخاطبان خاص در اولویت قرار گیرد.
جباری بر تشکیل هسته یا اتاق فکر متشکل از کارشناسان، فعالان عرصه فرهنگ و میراث فرهنگی تأکید کرد و افزود: رویکرد در حوزه آبدرمانی در شهرستان باید تغییر کند چرا که به سمت استفاده از طب سنتی و آبدرمانی متناسب با گردشگری سلامت میرویم.