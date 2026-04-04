خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فروش ۱۷۰ میلیارد ریالی صنایع‌دستی در نمایشگاه‌های نوروزی خراسان رضوی
کد خبر : 1769169
لینک کوتاه کپی شد.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی از فروش ۱۷۰ میلیارد ریال صنایع‌دستی در خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از میراث‌آریا، سمیه روانخواه امروز شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: در نوروز امسال تعداد ۵۱۱ غرفه برای عرضه و فروش تولیدات صنایع‌دستی راه اندازی شده است. 

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: در این دوره زمانی۲۲۹ غرفه به صورت موقت راه‌اندازی شده و ۳۸۱ غرفه دائمی نیز در بازارچه‌های دائمی فعال بوده است. 

روانخواه با اشاره به استقبال مردم از غرفه‌ها و نمایشگاه‌های نوروزی صنایع‌دستی اظهار کرد: تعداد ۲۵هزاز نفر از غرفه‌های صنایع‌دستی استان بازدیذ کرده‌اند. 

او یادآور شد: بازارچه‌های موقت در بیشتر شهرستان‌های استان از جمله مشهد، طرقبه‌شاندیز، بجستان، خواف، نیشابور، تربت‌جام، کاشمر، تربت‌حیدریه، سبزوار، بردسکن، فریمان، درگز، کلات و… برگزار شد. 

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی تصریح کرد: در این نمایشگاه‌ها تولیدات صنایع‌دستی حداقل بیست رشته مزیت‌دار استان از جمله تراش سنگ، زیور آلات سنتی، چرم دست‌دوز، فرت‌بافی، سفال و سرامیک و انواع دست‌بافته‌ها به نمایش گذاشته و فروخته شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار