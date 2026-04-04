سروده تازه افشین علا؛

ایمان استوار تو را هیچ‌کس نداشت

افشین علا غزل تازه خود را به بیان ویژگی‌های رهبر شهید انقلاب اختصاص داده است.

به گزارش ایلنا، افشین علا شعر دیگری برای امام شهیدمان، سیدعلی خامنه‌ای، سروده است.

متن این غزل به این شرح است: 

ای سرو! سایه‌سار تو را هیچ‌کس نداشت

آرامش و وقار تو را هیچ‌کس نداشت

در قحطی یقین و شبیخون خستگی

ایمان استوار تو را هیچ‌کس نداشت

هر سوی این دیار گهرخیز پاک را

گشتم ولی عیار تو را هیچ‌کس نداشت

در عزم، هم‌رکاب تو عالم به خود ندید

در رزم، پشتکار تو را هیچ‌کس نداشت

هم بی‌شمار دشمن بدخواه داشتی

هم خیل دوستدار تو را هیچ‌کس نداشت

عمری در اوج بودی و مظلوم زیستی

هرچند، اقتدار تو را هیچ‌کس نداشت

مانند آبشار روان از ستیغ کوه

چشمان اشک‌بار تو را هیچ‌کس نداشت

جز کشته‌گان تشنه‌لب دشت کربلا

اصحاب جان‌نثار تو را هیچ‌کس نداشت

در انتخاب راه سعادت به مرگ سرخ

عزم حسین‌وار تو را هیچ‌کس نداشت

 

 

اخبار مرتبط
