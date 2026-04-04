رئیس، معاونان و مدیران رسانه ملی به پویش «جانفدا» پیوستند
رئیس سازمان صداوسیما، معاونان و مدیران رسانه ملی با پیوستن به پویش مردمی «جانفدا»، همبستگی خود را با ملت ایران در پاسداری از امنیت و تمامیت ارضی کشور اعلام کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، همزمان با تهدیدات دشمن امریکایی ـ صهیونیستی علیه سواحل، جزایر و مرزهای جمهوری اسلامی ایران، پویش مردمی «جانفدا» با هدف اعلام آمادگی مردم برای دفاع از سرزمین و امنیت ملی راهاندازی شده است. این پویش با استقبال گسترده مردم روبهرو شده و تاکنون بیش از ۹ میلیون نفر به آن پیوستهاند.
در همین راستا، رئیس سازمان صداوسیما به همراه معاونان و مدیران این سازمان نیز با حضور در این پویش، بر همراهی رسانه ملی با اراده و عزم عمومی ملت ایران در صیانت از کشور تأکید کردند.