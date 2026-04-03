محکومیت تعرض آمریکا و اسرائیل توسط انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران
انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران، با انتشار بیانیه، تعرض به زیرساختهای فرهنگی، علمی و حافظه تاریخی ملت ایران را به شدت محکوم کرد.
متن بیانیه انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران در محکومیت حملات به زیرساختهای فرهنگی و حافظه تمدنی کشور به شرح زیر است:
انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران با ابراز نگرانی عمیق و تأسف فراوان، حملات نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، بهویژه تعرض به زیرساختهای فرهنگی، علمی و حافظه تاریخی ملت ایران را به شدت محکوم میکند.
آسیب به انواع کتابخانهها از جمله کتابخانههای عمومی، تخصصی و دانشگاهی، مراکز آرشیوی و اسنادی، فرهنگسراها، چاپخانهها، کتابفروشیها، موزهها و بناهای ارزشمند تاریخی ـ فرهنگی، از جمله گزارشهای نگرانکننده درباره تهدید یا آسیب به مجموعههای میراثی همچون کاخموزه گلستان، صرفاً تعرض به ساختمانها و اشیاء نیست؛ بلکه تجاوزی آشکار به هویت ملی، حافظه جمعی، دانش بیننسلی و میراث تمدنی یک ملت است.
کتابخانهها و موزهها، حافظان تاریخ، فرهنگ، دانایی و صلحاند و هرگونه تعرض به آنها نقض آشکار اصول انسانی، اخلاقی و حقوق بینالملل فرهنگی به شمار میآید.
انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران بر این باور است که هدف قرار دادن نهادهای فرهنگی و حافظهمحور، نهتنها خسارتی جبرانناپذیر برای ملت ایران، بلکه آسیبی جدی به میراث فرهنگی بشریت است. چنین اقداماتی با تمامی موازین بینالمللی مربوط به صیانت از میراث فرهنگی در زمان جنگ و بحران، از جمله اصول شناختهشده حفاظت از میراث بشری، در تضاد کامل قرار دارد.
ما ضمن اعلام همبستگی با کتابداران، آرشیویستها، موزهداران، پژوهشگران و تمامی حافظان میراث فرهنگی کشور، از نهادهای بینالمللی فرهنگی، انجمنهای حرفهای کتابداری، سازمانهای حافظ میراث فرهنگی و مجامع علمی جهان میخواهیم در برابر این تهدیدها سکوت نکنند و برای توقف فوری هرگونه حمله به زیرساختهای فرهنگی و علمی ایران، موضعی صریح و مسئولانه اتخاذ کنند.
انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران همچنین هشدار میدهد که تداوم چنین حملاتی میتواند پیامدهایی ماندگار و جبرانناپذیر بر حافظه فرهنگی منطقه، میراث تمدنی جهان و جریان آزاد دانش بر جای بگذارد. جامعه جهانی باید پیش از آنکه خسارتها غیرقابل بازگشت شود، برای جلوگیری از تکرار این تعرضها اقدام فوری و مؤثر انجام دهد.
حفاظت از کتابخانهها، موزهها و مراکز فرهنگی، حفاظت از آینده گفتوگو، دانایی و صلح است.