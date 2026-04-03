به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سیما فیلم، متن یادداشت امرالله احمدجو نویسنده و کارگردان سریال‌های روزی روزگاری، پشت کوه‌های بلند، تفنگ سرپر و ... به این شرح است:



چه قیامت است و غوغا مگر آخرالزمان است

که زمین دوان به هر سوی و شکار آسمان است

به عزای خود نشینیم و یا به سوگ و ماتم

که جهان کمال و کامل به کام ابلهان است

که دو خوک دیوسیرت و به صورت اهرمن رخ

و دو جانی لجن مخ که جنون شان عیان است

همه گونه بمب و موشک و هرآنچه زانِ کشتن

به وفورشان فراهم و در اختیارشان است

پس از آن که خسته گشتند و ملولِ «غزّه بازی»

پیِ جنگ و بازی نو، ره تازه شان بر آن است

که دوگانه خون بریزند ، به ویژه کودکان را

و سیاه مستِ این نوش که بادهٔ ددان است

به خرابی و به کشتار دگر کمر ببندند

به یکی فراخ دامن طرفی که در جهان است

و هماره بوده و هست گل سرسبد زمین را

و این حقیقت محض و نه وهم و در گمان است

چه خوش آمدند اما که چنان شان بکوبیم

که جهان ببیند اینجا صف و کشور یلان است

دُم شان بریده از بیخ و دگر قفا دریده

و چنین «پسی» یقینا که ز «پیش»شان نشان است

سر و شاخ شان هم اکنون بشکسته ایم لکن

«سر گُندهٔ شکستن به لحاف در، نهان است» ...

