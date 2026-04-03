یادداشت امرالله احمدجو درباره ترامپ و نتانیاهو منتشر شد؛

امرالله احمدجو، نویسنده و کارگردان شناخته شده تلویزیون یادداشتی پیرامون جنگ، ترامپ و نتانیاهو منتشر کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سیما فیلم، متن یادداشت امرالله احمدجو نویسنده و کارگردان سریال‌های روزی روزگاری، پشت کوه‌های بلند، تفنگ سرپر و ... به این شرح است:

چه قیامت است و غوغا مگر آخرالزمان است
که زمین دوان به هر سوی و شکار آسمان است
به عزای خود نشینیم و یا به سوگ و ماتم
که جهان کمال و کامل به کام ابلهان است
که دو خوک دیوسیرت و به صورت اهرمن رخ
و دو جانی لجن مخ که جنون شان عیان است
همه گونه بمب و موشک و هرآنچه زانِ کشتن
به وفورشان فراهم و در اختیارشان است
پس از آن که خسته گشتند و ملولِ «غزّه بازی»
پیِ جنگ و بازی نو، ره تازه شان بر آن است
که دوگانه خون بریزند ، به ویژه کودکان را
و سیاه مستِ این نوش که بادهٔ ددان است
به خرابی و به کشتار دگر کمر ببندند
به یکی فراخ دامن طرفی که در جهان است
و هماره بوده و هست گل سرسبد زمین را
و این حقیقت محض و نه وهم و در گمان است
چه خوش آمدند اما که چنان شان بکوبیم
که جهان ببیند اینجا صف و کشور یلان است
دُم شان بریده از بیخ و دگر قفا دریده
و چنین «پسی» یقینا که ز «پیش»شان نشان است
سر و شاخ شان هم اکنون بشکسته ایم لکن
«سر گُندهٔ شکستن به لحاف در، نهان است» ...

