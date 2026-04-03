دیپلماسی نرم در عرصه جهانی با ظرفیت بالای ۵ روستای ایران در پیوند میان فرهنگ، طبیعت، هویت بومی و توسعه گردشگری

به گزارش ایلنا، انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به طرح «روستاهای برتر گردشگری» سازمان جهانی گردشگری ملل متحد (UN Tourism) گفت: این طرح از سال ۲۰۲۱ با هدف شناسایی روستاهایی آغاز شد که بتوانند گردشگری را به‌عنوان ابزاری مؤثر برای توسعه پایدار روستایی، ارتقای کیفیت زندگی جامعه محلی و حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی به‌کار گیرند. این رقابت بین‌المللی، امروز به یکی از معتبرترین سازوکارهای معرفی ظرفیت‌های روستایی در سطح جهان تبدیل شده و روستاها را بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های متنوع مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

معاون گردشگری کشور افزود: جمهوری اسلامی ایران تاکنون توانسته است پنج روستای خود را در میان برترین روستاهای گردشگری جهان ثبت کند؛ روستاهای کندوان در آذربایجان شرقی، اصفهک در خراسان جنوبی، سهیلی در هرمزگان، شفیع‌آباد در کرمان و کندلوس در مازندران. این دستاورد، نشان‌دهنده ظرفیت بالای روستاهای ایران در پیوند میان فرهنگ، طبیعت، هویت بومی و توسعه گردشگری است و امروز در شرایط خاص کشور همچنان مشغول خدمت‌رسانی به مسافران هستند.

او با تمجید از جایگاه ویژه استان مازندران در این عرصه گفت: کسب عنوان «بهترین روستای گردشگری جهان» توسط روستای کندلوس در سال ۲۰۲۵، آن هم در شرایط پیچیده و دشوار منطقه‌ای، گواهی روشن بر تاب‌آوری فرهنگی و ظرفیت‌های بی‌بدیل این خطه است. این دستاورد نشان داد که گردشگری فراتر از یک فعالیت تفریحی، محرکی جدی برای رفاه، رشد و پویایی اقتصادی روستاهاست.

معاون‌ گردشگری کشور در ادامه به وضعیت روستای شانه‌تراش به عنوان نماینده جدید ایران اشاره کرد و افزود: روستای شانه‌تراش با تکیه بر شاخص‌هایی همچون مشارکت مردمی، خلاقیت محلی و تاب‌آوری اجتماعی، در آستانه ورود به رقابت جهانی سال ۲۰۲۶ قرار دارد. حضور هم‌زمان دو روستای شاخص از یک استان در مدار جهانی، ثابت می‌کند که مازندران تنها به جاذبه‌های طبیعی متکی نیست، بلکه از پشتوانه‌ای عمیق در هویت محلی و سرمایه اجتماعی برخوردار است.

او با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد در معرفی مقاصد گردشگری، خاطرنشان کرد: در برنامه معرفی این دو روستا، رویکرد روایت‌محوری اولویت اصلی ماست. هر روستا باید بتواند بر پایه تاریخ شفاهی، آیین‌ها و قصه‌های بومی خود، روایتی منسجم و هویت‌ساز ارائه دهد. این نگاه، راهبرد اصلی ما در دیپلماسی نرم گردشگری برای تقویت هویت ملی و ماندگاری در ذهن جهانیان خواهد بود.

محسنی بندپی در پایان ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی هدفمند و هماهنگی میان‌بخشی، مازندران به عنوان قطب اصلی گردشگری روستایی، چهره‌ای توانمند، فرهنگی و پویا از ایران اسلامی را به جهان معرفی کند.

