تسلیت احمد واعظی برای شهادت همسر دکتر خرازی

به گزارش ایلنا، احمد واعظی (رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) شهادت همسر دکتر خرازی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر دانشمند خدوم، جناب آقای دکتر کمال خرازی (زیدعزه)

سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار

حمله شرورانه و از روی استیصال جنایتکاران آمریکایی- صهیونیستی به بیت شریف، تأثر و نگرانی عمیقی را در نزد ملت قهرمان و آشنایان با شخصیت ممتاز دینی، علمی و اخلاقی جنابعالی برانگیخت.

اولاً، شهادت بانوی گرامی و همسر مکرمه را که برگ زرینی دیگر بر کارنامه درخشان خاندان شما افزود تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه، علو درجات و حشر با اولیاء الله مسئلت می نمایم.

ثانیاً ، خداوند منان را از سویدای دل شاکریم که وجود با برکت شما را جهت تداوم خدمت به ملک و ملت برقرار نگاه داشت.

بنده در طی ۱۶ سال که توفیق همکاری و همراهی با جنابعالی در تأسیس و فعالیت مؤسسه علوم شناختی را داشتم از نزدیک با فرهیختگی، ادب، متانت و تدین شما آشنا شدم و حقاً پروردگار متعال را سپاسگزارم که نعمت وجود جنابعالی را از ما دریغ نکرده و ما را به غم داغ آن عزیز مبتلا نکرد.

انشاء الله رزمندگان دلیر و حماسه آفرین امت اسلامی بزودی تقاص این خون های بناحق ریخته شده را از دشمنان پلید این مرز و بوم خواهند گرفت.

