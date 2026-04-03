یک دولت یاغی در کاخ سفید/ خنجر اپستین بر گلوی ترامپ

به گزارش خبرنگار ایلنا، سخنرانی ترامپ آمریکا را هیجان‌زده کرد! سیاستمداران آمریکایی، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی بلافاصله با شنیدن این سخنان، درباره ترامپ و حرف‌هایش نوشتند:

سی ان ان:

ترامپ با تکرار ادعاهای همیشگی: جنگ ایران «در آستانه پایان» است.

یک آمریکایی:

این سخنرانی احمقانه بود. رئیس جمهور ما یک دیوانه است. ضمناً، او شبیه یک ابله به نظر می‌رسد. یک فرد واقعاً کم‌هوش. نسبت به اینکه این چقدر دیوانه است، بی‌تفاوت نباشید.

مجری شبکه CBS News:

این سخنرانی تنها برای کسانی که تا به حال به حرف‌های ترامپ گوش نداده‌اند تازگی داشت، وگرنه هیچ چیز جدیدی در آن برای ارائه وجود نداشت.

بشرا شیخ، تحلیلگر بی‌بی‌سی:

او اساساً هیچ چیز متفاوتی نسبت به چیزهایی که در تروث‌سوشال می‌نویسد نگفت. ۲۲ دقیقه از وقتم را ریختم دور. ترامپ واقعاً رئیس‌جمهور شرم‌آور و نامنسجمی است.

ریچارد هاس، رئیس سابق شورای روابط خارجی آمریکا:

۲۰ دقیقه وقت پای سخنرانی بی‌ارزش ترامپ درباره ایران هدر رفت.

سناتور آمریکایی:

ترامپ یک متوهم و دروغ‌گو است.

کریس مورفی، سناتور دموکرات:

ترسناک است که رئیس‌جمهوری تا این حد از واقعیت دور باشد.

حکیم جفریز، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان:

ترامپ باید همین حالا به جنگ بی‌ملاحظه خود در خاورمیانه پایان دهد.

کریس ون هولن، سناتور دموکرات:

تنها چیزی که می‌توانستیم انتظار داشته باشیم دروغ‌های بیشتر ترامپ بود؛ این مرد متوهم خطری برای کشور ما و جهان است.

تری موران، روزنامه‌نگار آمریکایی:

ترامپ گیر افتاده است. این خبر از سخنرانی اوست. او چیز جدیدی نگفت و خیلی کم پیش آمد که حقیقت را بگوید. با وعده‌هایی مبنی بر اینکه به زودی تمام خواهد شد و اعلام اینکه ما قبلاً پیروز شده‌ایم. او پیر، خسته و ناامید به نظر می‌رسید و گیر کرده بود.

با مرور تنها چند نمونه از اظهارنظرهای آمریکایی‌ها درباره سخنان ترامپ فقط می‌توان یک جمع‌بندی اولیه داشت: ترامپ در آستانه فروپاشی است. او حتی طرفدارانش را نیز ناامید کرده است.

سخنرانی اخیر دونالد ترامپ درباره جنگ با ایران، برخلاف ادعای همیشگی او مبنی بر اینکه «در آستانه پایان» هستیم، نه تنها چیز جدیدی برای گفتن نداشت، بلکه تصویری از رئیس‌جمهوری را به نمایش گذاشت که به اعتراف نزدیکان و منتقدانش، پیر، خسته، ناامید و کاملاً از واقعیت دور افتاده است.

اجماعی بی‌سابقه علیه ترامپ

آنچه در واکنش‌ها به این سخنرانی قابل تأمل است، اجماعی است که در میان مخالفان و حتی برخی از حامیان سنتی ترامپ شکل گرفته:

رسانه‌های جریان اصلی معقتد هستند که او هیچ چیز جدیدی برای گفتن نداشت. اظهارات او از زبان تحلیلگران رسانه‌ای نشان‌دهنده یکنواختی و بی‌محتوایی سخنان اوست.

منتقدان دموکرات معتقد هستند که او مردی متوهم و خطرناک است.

روزنامه‌نگاران معقتد هستند که ترامپ؛ خسته و ناامید در باتلاق گیر افتاده است.

و درنهایت مردم آمریکا معتقد هستند که او دیوانه است.

واقعیت‌های میدان در برابر ادعاهای ترامپ

برخلاف ادعای ترامپ مبنی بر اینکه جنگ «در آستانه پایان» است اما میدان عمل نشان می‌دهد واقعیت‌ها در تضاد آشکار با روایت «پیروزی قریب‌الوقوع» ترامپ قرار دارند. او که در ابتدای جنگ وعده «پیروزی آسان» و «فروپاشی سریع ایران» را داده بود، اکنون مجبور است با وعده‌های مبهم «به زودی تمام خواهد شد» از خود دفاع کند.

در این میان، طرفداران ترامپ که به او با عناوینی همچون «معامله‌گر بزرگ» و «برنده» اعتقاد دارند، انتظار داشتند پس از چند هفته جنگ سنگین، یا خبری از یک پیروزی قاطع بشنوند یا استراتژی روشنی برای پایان جنگ. اما ترامپ نه دستاوردی برای ارائه داشت، نه طرحی برای آینده. فقط همان ادعاهای تکراری «در آستانه پایان» را تکرار کرد.

ترامپ در ابتدای جنگ گفت: «ایران ظرف چند روز فرو می‌پاشد» و «مردم ایران علیه نظام قیام خواهند کرد». اما امروز، نه تنها نظام ایران فرو نپاشیده، بلکه ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار گرفته و هر روز به اهداف آمریکایی حمله می‌کند. این شکاف میان وعده و واقعیت، حتی صبورترین حامیان ترامپ را نیز دلسرد کرده است. واقعیت تلخ برای ترامپ این است که او هرگز توان بیرون رفتن از این باتلاق را ندارد. جنگ با ایران، برخلاف محاسبات اولیه که قرار بود چند روز به طول انجامد، وارد هفته پنجم شده و کاخ سفید را در وضعیت وحشت‌زده‌ای قرار داده است.

بر اساس نظرسنجی CNN که در آستانه سخنرانی ترامپ منتشر شد، تنها ۳۴ درصد از آمریکایی‌ها از اقدام نظامی در ایران حمایت می‌کنند. نظرسنجی دیگر نشان می‌دهد که تنها ۳۸ درصد از آمریکایی‌ها اقدامات ترامپ در قبال ایران را تأیید می‌کنند، درحالیکه ۶۴ درصد از تأثیر سیاست‌های او بر اقتصاد ناراضی هستند.

قیمت نفت برنت به ۱۱۸ دلار در هر بشکه رسیده است. رأی‌دهندگان مستقل که بلوک تعیین‌کننده در انتخابات میاندوره‌ای نوامبر هستند، با نسبت ۶۰ به ۳۱ درصد با اقدام نظامی آمریکا علیه ایران مخالفند. آنها می‌گویند: ترامپ ما را در باتلاق دیگری مثل عراق و ویتنام گرفتار کرده است.

تنها راه فرار: پذیرش تحقیرآمیز شکست

و اینک پس از ورشکستگی آمریکا در آتش جنگی که خود برافروخته، گزینه‌های ترامپ محدود است: مسیر اول تشدید درگیری‌ها و اعزام نیروی زمینی است که او را عمیق‌تر در باتلاق فرو می‌برد. مسیر دوم عقب‌نشینی تحقیرآمیز است.

اما هر دو مسیر سرنوشتی تاریک را برای ترامپ رقم خواهد زد:

سناریوی نخست؛ افشای اسناد اپستین و فروپاشی سیاسی: به گونه‌ای که اگر ترامپ تلاش کند از جنگ خارج شود یا با ایران به توافق برسد، این اسناد علیه او منتشر خواهد شد. افشای این اسناد به معنای فروپاشی کامل سیاسی ترامپ و پایان کار اوست.

سناریوی دوم؛ ترور توسط موساد: هرچند این سناریو هزینه‌هایی برای اسرائیل دارد. با این حال، موساد سابقه‌ای طولانی در ترور هدفمند در خاک کشورهای دیگر دارد و از همه خط قرمزها عبور کرده است.

سناریوی سوم؛ سقوط ترامپ قبل از فرارسیدن انتخابات میاندوره‌ای نوامبر ۲۰۲۶ رقم خواهد خورد.

ترامپِ جنایتکار در کنار بدنام‌ترین جنایتکاران جهان

شاید مهم‌ترین بخش سرنوشت ترامپ مربوط به جایگاه او در تاریخ باشد. او که امروز تهدید می‌کند ایران را به عصر حجر بازگردانده و تأسیسات آب، برق و تمامی زیرساخت‌ها را نابود خواهد کرد، به اعتراف کارشناسان حقوق بین‌الملل، در حال ثبت جنایت جنگی به نام خود است.

استیون جی. رپ، دادستان سابق دادگاه جنایت‌های جنونی رواندا و سفیر اسبق آمریکا در امور جنایات جنگی، در واکنش به تهدیدهای ترامپ برای نابودی تأسیسات غیرنظامی ایران گفت: این کار آمریکا را به یک دولت یاغی تبدیل می‌کند.

دیوید شفر، اولین سفیر آمریکا در امور جنایات جنگی، هشدار داد: کل جامعه بین‌المللی رفتار نیروهای آمریکایی در جنگ ایران را زیر نظر دارد و به نتایجی خواهد رسید که به راحتی می‌تواند آمریکا را به عنوان کشوری که از قوانین بین‌المللی تبعیت نمی‌کند شناسایی کند.

رضا نصری، وکیل بین‌الملل، هم در نامه به دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد: اظهارات ترامپ مدرک مستقیم عمومی از قصد مجرمانه برای ارتکاب جنایات جنگی است و از گوترش خواسته است که این تهدیدها را محکوم کند.

براستی جنگ با ایران، برای ترامپ به یک کابوس تبدیل شده است؛ کابوسی که هر روز عمیق‌تر می‌شود و او هیچ راه فراری از آن ندارد. نه تنگه هرمز باز شده، نه نظام ایران فروپاشیده، نه محبوبیت او افزایش یافته و نه متحدانش به کمک آمده‌اند.

او در باتلاقی گیر افتاده که نتانیاهو برای او حفر کرده است. خروج از این باتلاق یا با پذیرش تحقیرآمیز شکست ممکن است - که برای شخصیت خودشیفته او غیرممکن به نظر می‌رسد - یا با ادامه جنگی که هر روز آمریکا را تحقیرتر می‌کند، همراه خواهد بود. و در پایان، نام دونالد ترامپ نه به عنوان یک رئیس‌جمهور بزرگ، که به عنوان جنایتکاری جنگی در تاریخ ثبت خواهد شد. مردی که برای حفظ قدرت و پنهان کردن فساد خود، جهان را به آتش کشید و نام خود را در کنار شرم‌آورترین صفحات تاریخ بشریت جاودانه کرد، همان‌گونه که‌ تری موران گفت: «ترامپ گیر افتاده است.»

