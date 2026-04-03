مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران نوشت؛
امیدوارم سرزدن به کتابفروشیها را فراموش نکنیم
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران طی یادداشتی از ایرانیان خواست تا سرزدن به کتابفروشیها را فراموش نکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، ابراهیم حیدری در یادداشتی ضمن تمجید از مردم قهرمان ایران که با استقامت مثالزدنی خود دشمنان قسم خورده این مرز و بوم را مایوس کردهاند، بر ضرورت توجه به کتابفروشیها و سرزدن به آنها تاکید کرد.
متن این یادداشت را در ادامه بخوانید:
«این روزها بر همه ما بهسختی میگذرد. نزدیک به یک ماه است که در پی تداوم حملات وحشیانه دولت تروریستی آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی، بسیاری از شهرها و مناطق کشور با شرایطی دشوار روبهرو شدهاند و سایه نگرانی بر زندگی روزمره گسترده شده است. در چنین وضعیتی طبیعی است که امنیت روانی جامعه آسیب دیده و ریتم عادی زندگی مختل شود؛ بویژه آنکه عمده ایرانیان عزیزانی از دست دادهاند و در قامت ملت نیز داغدار رهبر شهید و فرماندهان دلیرشان و نوگلان پرپر شدهشان همچون دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب هستند. هرچند که با این شداید هم مردم ایران به مقاومت شهرهاند و هماکنون نیز با استقامت مثالزدنی خود و حضورشان در میادین شهرها از همان روزهای نخستین جنگ، پوزه دشمنان این ارض مقدس خدا را به خاک مالیدهاند.
شداید جنگ برکسی پوشیده نیست. میان این فشارها، بخشهای مختلف حوزه فرهنگ نیز متأثر شدهاند و کتابفروشیهای محلی نیز که همواره از ارکان حیات فرهنگی شهرها بودهاند، از این آسیبها در امان نماندهاند. برخی از این کتابفروشیها با کاهش مخاطب و فروش مواجه و شماری نیز در جریان حملات دچار خسارتهای مستقیم شدهاند.
در این شرایط طبیعی است که ذهنها بیش از هر زمان دیگری درگیر دغدغههای فوری و حیاتی باشد. نگرانی و خستگی به بخشی از تجربه روزانه مردم تبدیل شده است. این وضعیت شاید توجه به کتاب و کتابفروشیها را کمرنگتر از گذشته کند، در حالی که همین فضاها میتوانند نقشی مؤثر در حفظ تعادل روحی مردم ایفا کنند. کتابفروشیهای محلی، فضاهایی هستند که امکان مکث، تأمل و فاصله گرفتن کوتاه از فشارهای بیرونی را فراهم میکنند. حضور در این مکانها فرصتی برای ورق زدن، جستوجو و یافتن کلماتی است که بتوانند در روزهای دشوار همراه انسان باشند.
مطالعه در چنین روزهایی میتواند به ایجاد لحظاتی از آرامش کمک کند و ذهن را از آشفتگیهای پیدرپی دور نگه دارد. کتاب این توان را دارد که در زمانه بیثباتی، زمینهای برای تمرکز و بازگشت به درک روشنتری از واقعیت فراهم آورد. خواندن، امکانی است برای بازاندیشی در معنای زیستن در این سرزمین و تأمل در پیوندهایی که افراد را به یکدیگر و به تاریخ و فرهنگشان متصل میکند. هر بار که کتابی گشوده میشود، مجالی برای ارتباطی عمیقتر با ایران و مردمان آن شکل میگیرد و این ارتباط میتواند در حفظ هوشیاری و توجه نسبت به آنچه در پیرامون رخ میدهد نقش داشته باشد.
کتابفروشیهای نزدیک به محل زندگی ما و راستههای معروف کتابفروشی در شهرهای مختلف (مثلا راسته کریمخان یا راسته انقلاب در تهران و آمادگاه در اصفهان و...) در این روزها بیش از گذشته به حضور و همراهی نیاز دارند. حتی سر زدن کوتاه به این فضاها، ورق زدن کتابها یا خریدی کوچک، میتواند هم برای فرد لحظهای آرامش ایجاد کند و هم سهمی در تداوم فعالیت این مراکز فرهنگی داشته باشد. هر کتابی که از یک کتابفروشی محلی تهیه میشود، به معنای حمایت از یک چرخه فرهنگی و اقتصادی است که در حال ادامه مسیر خود است و به تداوم اشتغال و فعالیت فعالان این حوزه کمک میکند.
حیات فرهنگی هر جامعه به استمرار چنین فضاهایی وابسته است. کتابفروشیها بخشی از حافظه زنده شهرها هستند و نقش مهمی در شکلگیری و تداوم عادتهای فرهنگی دارند. در این روزها که کشور با دشواریهای بزرگ مواجه است، توجه به این فضاها و حفظ ارتباط با آنها اهمیت بیشتری پیدا میکند. حضور در کتابفروشیها و توجه به کتاب میتواند به عنوان کنشی فرهنگی در جهت حفظ پیوندهای اجتماعی و تقویت روحیه جمعی تلقی شود. این توجه شکلی از همراهی با ایران و ایستادن در کنار آن در روزهای سخت است.