نوشته پرویز پرستویی برای شهید تنگسیری
پرویز پرستویی بازیگر سینما و تلویزیون در ادامه واکنشهای خود به حمله متجاوزانه آمریکا و اسرائیل علیه ایران به ترور سردار شهید تنگسیری و زحمات کارکنان اداره برق و همچنین حمله به دانشگاهها پرداخت.
به گزارش ایلنا، پرویز پرستویی در واکنش به ترور سردار دریابان علیرضا تنگسیری در استوری اینستاگرام خود نوشت:
«علمدار خلیج فارس
و تنگه هرمز
روحش شاد و یادت
همیشه جاودان»
این بازیگر همچنین با بازنشر یک استوری که پیشتر رامبد جوان آن را به اشتراک گذاشته بود از تلاش کارکنان اداره برق در این روزها تقدیر کرد.