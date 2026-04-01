دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر: مردم غیور ایران
به مناسبت روز جمهوری اسلامی و ایستادگی مردم غیور در تجمعات شبانه در حمایت از نیروهای مسلح کشور، از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به مناسبت روز جمهوری اسلامی و ایستادگی مردم غیور در تجمعات شبانه در حمایت از نیروهای مسلح کشور، از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) رونمایی شد.
۱۲ فروردین ۱۳۵۸، روزی که تاریخ ایران برای همیشه مسیر خود را تغییر داد. در آن روز، پس از ماهها التهاب و انتظار، ملت ایران با رأی قاطع ۹۸.۲ درصدی به نظام جمهوری اسلامی «آری» گفتند. نه یک «آری» ساده، که فریادی بود از اعماق قرنها انتظار برای استقرار حکومتی که در آن، دین از سیاست جدا نباشد و سیاست در خدمت عدالت.
امروز، بیش از چهار دهه از آن روز میگذرد. نظامی که در سختترین شرایط بینالمللی، تحریمهای فلجکننده، ترور دانشمندان و فرماندهان، و حتی شهادت رهبران خود را تجربه کرده، همچنان پابرجاست. دشمنانش هر روز محاسبه میکنند و هر روز در محاسبات خود شکست میخورند.
۱۲ فروردین، تنها یک روز در تقویم نیست؛ یادآوری آن لحظه تاریخی است که ملت ایران نشان داد تقدیر خود را به هیچ قدرت خارجی نمیبخشد. این روز، نماد پیوند ناگسستنی مردم با آرمانهای انقلاب است؛ پیوندی که در روزهای سخت جنگ، در شبهای ترور، در ماههای تحریم و این روزها در بمبارانهای هوایی دشمن، همچنان زنده و استوار مانده است.
۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی، بر همه ملت ایران مبارک.