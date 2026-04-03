به گزارش خبرنگار ایلنا، روز شنبه گذشته، بیست و هشتم مارس مصادف با دوازدهم فروردین ماه، مردم آمریکا برای چندمین‌بار به سیاست‌های ترامپ و جنگ‌طلبی های ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا اعتزاض کردند.

۲۸ مارس ۲۰۲۶ یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین تظاهرات‌های ضد ترامپ در تاریخ معاصر آمریکا بود؛ موج سوم اعتراضات سراسری با عنوان «No Kings» (نه به پادشاهان). این حرکت از نظر ابعاد، پیام سیاسی و گسترش جغرافیایی، به یک نقطه عطف در مخالفت مدنی با دولت دوم ترامپ تبدیل شد.

طی این اتفاق که شخصیت‌های مطرحی چون برنی سندرز، رابرت دنیرو و تیم والز در آن حضور داشتند، شهروندان شهرها و ایالات مختلف آمریکا مانند سنت پال، مینه سوتا، دالاس، لس آنجلس، واشنگتن و نیویورک به خیابان‌ها آمدند.

جنگ طلبی ترامپ و دولتش علیه ایران، همچنین اخراج مهاجران مهمترین موضوعاتی بوده که آمریکایی‌ها به آنها اعتراض داشتند.

پس از دو رویداد سراسری قبلی که میلیون‌ها شرکت‌کننده را به خود جذب کرد، بیش از ۳۲۰۰ رویداد در هر ۵۰ ایالت برنامه‌ریزی شده بود.

از نگاه تحلیلی، این اعتراضات فقط «ضد ترامپ» نبود؛ بلکه اعتراض به بازتعریف مفهوم ریاست‌جمهوری به‌مثابه اقتدار شخصی بود. انتخاب عنوان «No Kings» نشان می‌دهد مخالفان می‌خواستند ترامپ را در تقابل مستقیم با بنیان جمهوری‌خواهانه آمریکا و حافظه تاریخی انقلاب ۱۷۷۶ قرار دهند.

همزمان با تجمع معترضان در شهرهای مختلف آمریکا علیه رئیس جمهور ترامپ، تابلوهایی در سراسر این کشور دیده شده است.

خبرگزاری رویترز به این تابلوها و پلاکاردها پرداخته است.

تو رسمیت نداری!

نه به پادشاهان؛ تصویری از ترامپ که در تظاهرات شیکاگو دیده است

رسوای جزیره ایپستن!

پلاکارد ضد ترامپ در دست معترضان شهر نیویورک/ پیام پلاکارد: کنایه به ترامپ بابت حضورش در جزیره ننگین ایپستن

ایستادگی و جنگ

یک شهروند معترض در شهر نیویورک/ در این پلاکارد آمده است؛ «بایست و مقاومت کن؛ زندگیِ واقعیِ یک مهاجر زیر سایه امپریالیسم استبدادی می‌گذرد»

گیوتین را بیاورید!

پلاکاردی در دست یک معترض ساکن نبویورک/ پیام پلاکارد: گیوتین را دوباره بیاورید؛ کنایه به ترامپ

موضوع برای اعتراض بسیار است!

یک معترض با تابلویی ضد ترامپ در دست/ بوستون، ماساچوست/ پیام پلاکارد: خیلی چیزها هست که باید به آنها اعتراض کرد، نمی‌توانم تصمیم بگیرم چه جمله‌ای روی این تابلو بنویسم

ترامپ یا هیتلر؟!

واشنگتن دی سی/ ایالات متحده آمریکا/ پیام پلاکارد: مقایسه ترامپ با هیتلر

طلب کمک از کنگره آمریکا

یک معترض در قامت ترامپ/ اعتراضات نیویورک/ پیام پلاکارد از زبان ترامپ: «کنگره، کمک کنید؛ قبل از آن‌که دوباره دست به کشتار بزنم، متوقفم کنید​»

مردم جهان را رها کن!

معترضان به ترامپ در نیویورک/ در این عکس معترضان محجبه دیده می‌شوند

نه به جنگ با ایران!

یک معترض نیویورکی با پلاکاردی ضد ترامپ و سیاست‌هایش/ پیام پلاکارد: جنگ نمی‌خواهیم!

نه به ترامپ!

دو معترض به ترامپ در شهر نیویورک/ نه به دیکتاتوری

برای آزادی مقاومت کن!

سنت پال، مینه‌سوتا، ایالات متحده/ این شهروند از مردم خواسته در مقابل ظلم آمریکا مقاومت کنند

اعتراض با پرچم

معترضان به ترامپ در شهر واشنگتن/ آنها دولت دیکتاتور نمی‌خواهند

یک پرفورمنس معترضانه

یک معترض با ظاهری متفاوت/ لس آنجلس/ نه به اقتدار پوشالی ترامپ

جمع معترضان در شیکاگو

یک عکس دسته جمعی از مخالفان ترامپ در شیکاگو

یک شوخی بومی-فرهنگی با لحن مقاومت مدنی

«خواستند سراغ مینه‌سوتا بیایند، ما هم خیلی خودمانی گفتیم: نه، این یکی دیگر نه!»/ سنت پال، مینه‌سوتا، ایالات متحده

سنگین سوار معترض!

دنور، کلرادو، ایالات متحده/ پیام یک موتورسوار به ترامپ و جنایت‌هایش

