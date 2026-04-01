خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خسارت سنگین به کارگاه سفال و سرامیک عباس‌آباد در پی حملات آمریکایی- صهیونیستی

کد خبر : 1767795
لینک کوتاه کپی شد.

در پی حملات آمریکایی- صهیونیستی، یکی از واحدهای باسابقه تولید سفال و سرامیک در شهرک صنعتی عباس‌آباد پاکدشت دچار ویرانی گسترده شد و اکنون با خسارتی حدود ۱۵ میلیارد تومان، فعالیت خود را به‌طور کامل متوقف کرده است.

به گزارش ایلنا، سعید شاهرخی بیان کرد: یک واحد فعال و باسابقه در حوزه سفال و سرامیک، واقع در شهرک صنعتی عباس‌آباد پاکدشت، در پی حملات آمریکایی- صهیونیستی دچار خسارات سنگین و ویرانی گسترده شده است. این واحد تولیدی که پیش از حادثه زمینه اشتغال مستقیم ۲۵ کارگر را فراهم می‌کرد، به‌عنوان یکی از کارگاه‌های مهم سفال و سرامیک در استان تهران شناخته می‌شد.

معاون صنایع‌دستی استان تهران افزود: بر اساس گزارش اولیه تیم‌های تخصصی، میزان خسارت وارده حدود ۱۵ میلیارد تومان برآورد شده است. در این حادثه، ساختمان اصلی کارگاه به‌شدت آسیب دیده، کوره‌های تولیدی تخریب شده و بخش قابل توجهی از محصولات و مواد اولیه صنایع‌دستی نیز از بین رفته است که باعث توقف کامل فعالیت این واحد تولیدی شده است.

او ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، تصریح کرد: این کارگاه یکی از مراکز ارزشمند تولید سفال و سرامیک در استان بود و خسارت‌های وارده به‌ویژه تخریب کوره‌ها و فضای تولید، ضربه‌ای جدی به روند فعالیت آن وارد کرده است. کارشناسان ما از ابتدای وقوع حادثه در محل حاضر شده و ضمن ارزیابی دقیق ابعاد خسارت، در حال بررسی راهکارهای حمایتی لازم برای بازگرداندن این واحد به چرخه تولید هستند. اولویت اصلی ما حفظ اشتغال موجود و فراهم‌سازی شرایط لازم برای ازسرگیری فعالیت کارگاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

شاهرخی همچنین بر آمادگی اداره‌کل برای همراهی همه‌جانبه با این واحد تولیدی تأکید کرد و گفت: احیای این کارگاه و بازگشت تولید به وضعیت پایدار، نیازمند حمایت و همکاری چندجانبه است و ما با جدیت در این مسیر اقدام خواهیم کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار