خسارت سنگین به کارگاه سفال و سرامیک عباسآباد در پی حملات آمریکایی- صهیونیستی
در پی حملات آمریکایی- صهیونیستی، یکی از واحدهای باسابقه تولید سفال و سرامیک در شهرک صنعتی عباسآباد پاکدشت دچار ویرانی گسترده شد و اکنون با خسارتی حدود ۱۵ میلیارد تومان، فعالیت خود را بهطور کامل متوقف کرده است.
به گزارش ایلنا، سعید شاهرخی بیان کرد: یک واحد فعال و باسابقه در حوزه سفال و سرامیک، واقع در شهرک صنعتی عباسآباد پاکدشت، در پی حملات آمریکایی- صهیونیستی دچار خسارات سنگین و ویرانی گسترده شده است. این واحد تولیدی که پیش از حادثه زمینه اشتغال مستقیم ۲۵ کارگر را فراهم میکرد، بهعنوان یکی از کارگاههای مهم سفال و سرامیک در استان تهران شناخته میشد.
معاون صنایعدستی استان تهران افزود: بر اساس گزارش اولیه تیمهای تخصصی، میزان خسارت وارده حدود ۱۵ میلیارد تومان برآورد شده است. در این حادثه، ساختمان اصلی کارگاه بهشدت آسیب دیده، کورههای تولیدی تخریب شده و بخش قابل توجهی از محصولات و مواد اولیه صنایعدستی نیز از بین رفته است که باعث توقف کامل فعالیت این واحد تولیدی شده است.
او ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، تصریح کرد: این کارگاه یکی از مراکز ارزشمند تولید سفال و سرامیک در استان بود و خسارتهای وارده بهویژه تخریب کورهها و فضای تولید، ضربهای جدی به روند فعالیت آن وارد کرده است. کارشناسان ما از ابتدای وقوع حادثه در محل حاضر شده و ضمن ارزیابی دقیق ابعاد خسارت، در حال بررسی راهکارهای حمایتی لازم برای بازگرداندن این واحد به چرخه تولید هستند. اولویت اصلی ما حفظ اشتغال موجود و فراهمسازی شرایط لازم برای ازسرگیری فعالیت کارگاه در کوتاهترین زمان ممکن است.
شاهرخی همچنین بر آمادگی ادارهکل برای همراهی همهجانبه با این واحد تولیدی تأکید کرد و گفت: احیای این کارگاه و بازگشت تولید به وضعیت پایدار، نیازمند حمایت و همکاری چندجانبه است و ما با جدیت در این مسیر اقدام خواهیم کرد.