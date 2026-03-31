ایران باید به هر شکل ممکن حفظ شود

به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی (وزیر فرهنگ) با همراهی رائد فریدزاده (رئیس سازمان سینمایی) به دیدار کیانوش عیاری کارگردان سینما رفتند.

عیاری در دو سال گذشته به دلیل بیماری تحت درمان و مراقبت‌های پزشکی بوده و در این روزهای جنگ نیز در منزل خود بوده است.

او در دیدار امروز وزیر گفته است: «ایران وطن من، بخاطر گستردگی و اقوام مختلفش همیشه اهمیت زیادی برایم داشته است.

من در خوزستان به دنیا آمده‌ام و کاملا عِرق خوزستانی دارم و بوی نفت و رودخانه کارون مرا همیشه احساساتی می‌کرد.

یکی از غم انگیزترین اتفاق‌ها برای من تجزیه ایران است و باید به هر شکل ممکن ایران حفظ شود.»

عیاری سال گذشته در تدارک ساخت فیلمی با نام «خر لنگ» به کارگردانی خودش و تهیه کنندگی مشترک با مهرداد غفارزاده بود تا با همکاری شرکت ملی نفت ایران و بنیاد سینمایی فارابی آن را بسازند.

این فیلم درباره وقایع و رویدادهای مربوط به دوره تاریخیِ محمدعلی شاه و مظفرالدین شاه قاجار و زمانی که اولین چاه نفت خاورمیانه در مسجد سلیمان فوران کرد.

