ثبت حدود ۲۶ میلیون سفر نوروزی در کشور/ محسنی‌بندپی: هم‌افزایی دستگاه‌ها، مدیریت سفرهای نوروزی را تسهیل کرده است

معاون گردشگری کشور و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با اعلام ثبت ۲۵ میلیون و ۸۹۸ هزار سفر در بازه زمانی ۲۵ اسفند تا ۷ فروردین ۱۴۰۵، از پویایی جریان سفرهای نوروزی، نقش‌آفرینی مؤثر زیرساخت‌های رسمی گردشگری و مدیریت منسجم این حجم گسترده جابه‌جایی در سطح ملی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، امروز یکشنبه ۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، با ارائه آماری جامع از وضعیت سفرهای نوروزی، اظهار کرد: از ۲۵ اسفند تا ۷ فروردین، در مجموع ۲۵ میلیون و ۸۹۸ هزار و ۱۵۵ سفر در سطح کشور به ثبت رسیده که این رقم، بیانگر پویایی قابل توجه جریان سفر و حضور گسترده هم‌وطنان در مقاصد متنوع گردشگری است.

وی این حجم از جابه‌جایی را نشانه تداوم موج سفرهای نوروزی و توزیع نسبتا متوازن مسافران در سراسر کشور دانست و افزود: در همین بازه زمانی، بیش از ۴ میلیون و ۴۵۲ هزار نفر-شب اقامت در مراکز رسمی و دارای مجوز به ثبت رسیده که حکایت از نقش کلیدی و تعیین‌کننده زیرساخت‌های رسمی گردشگری در ساماندهی و میزبانی از مسافران دارد.

محسنی‌بندپی با اشاره به تمرکز سفرها در استان‌های شمالی کشور تصریح کرد: استان مازندران با ثبت ۹ میلیون و ۱۵۷ هزار نفر-شب اقامت و استان گیلان با ۷ میلیون و ۲۹ هزار نفر-شب اقامت، همچنان در صدر انتخاب مسافران نوروزی قرار دارند که این امر بیانگر جذابیت‌های پایدار این مقاصد و ظرفیت بالای آن‌ها در جذب گردشگر است.

رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در ادامه با تاکید بر انسجام نهادی و برنامه‌ریزی پیش‌نگرانه در مدیریت سفرهای نوروزی خاطرنشان کرد: با بسیج ظرفیت‌های ملی، حضور فعال و هماهنگ دستگاه‌های عضو و پایش مستمر شرایط سفر، روند خدمت‌رسانی به مسافران در سراسر کشور بدون وقفه استمرار یافته و ارتقای کیفی خدمات در حوزه‌های اسکان، حمل‌ونقل، خدمات بین‌راهی و نظارت به‌صورت ملموس محقق شده است.

وی افزود: مدیریت این حجم گسترده از جابه‌جایی، با اتکا به رویکردهای هوشمند، هماهنگی بین‌بخشی و آمادگی کامل استان‌ها، با کمترین چالش همراه بوده و این امر زمینه‌ساز افزایش رضایتمندی مسافران و تقویت احساس امنیت و اعتماد عمومی در سفرهای نوروزی شده است.

محسنی‌بندپی در پایان تاکید کرد: استمرار این روند، مستلزم تداوم نظارت‌های میدانی، تقویت زیرساخت‌های خدماتی و بهره‌گیری از تجارب به‌دست‌آمده در مدیریت سفرهای انبوه است تا بتوان در افق پیش‌رو، نظام گردشگری کشور را به‌سوی کارآمدی بیشتر و تاب‌آوری بالاتر هدایت کرد.

