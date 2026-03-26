به گزارش خبرنگار ایلنا، موزه آبگینه تهران آثاری از ظروف شیشه‌ای دوران هخامنشی و ساسانی و دوره‌های تاریخی پس از اسلام را در خود جای داده است که خوشبختانه تمامی این ظروف در روزهای پیش از آغاز جنگ رمضان به مخازن امن منتقل شده‌اند.

کارکنان موزه آبگینه تهران از حجم برخورد ترکش‌ها به ساختمان تاریخی و ثبت ملی شده در خیابان سی تیر تهران به دلیل حملات هوایی صورت گرفته توسط تروریست‌های آمریکایی ـ صهیونیستی به محدوده خیابان جمهوری و صدمات متعدد به نمای ساختمان و پشت بام این بنا و جداره‌های موزه خبر دادند.

موزه آبگینه تهران سومین مجموعه تاریخی در پایتخت است که در روزهای گذشته به دلیل بیماران هوایی صورت گرفته به ایران دچار خسارت شد.

ساختمان موزه آبگینه تهران در سال ۱۳۷۷ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد و به لحاظ تاریخی و معماری و آثار شیشه‌ای و آبگینه‌های باستانی موجود در آن، اهمیت زیادی دارد.

کارشناسان میراث فرهنگی هم‌اکنون در حال ارزیابی میزان خسارت‌ها و مرمت ساختمان تاریخی موزه آبگینه هستند. خوشبختانه تمامی آثار و آبگینه‌های باستانی این موزه پیش از آغاز جنگ اخیر و تجاوز آمریکا و اسراییل به ایران به مخازن امن منتقل شده و آسیبی به آثار موزه‌ای وارد نشده است.

بمباران‌های هوایی علیه ایران تنها ساختمان موزه آبگینه را دچار خسارت نکرده است و پیش از آن نیز دیگر آثار تاریخی و ثبت جهانی شده ایران هم دچار آسیب و خسارت زیادی شدند.

کاخ گلستان تهران که ازجمله آثار تاریخی ثبت جهانی در یونسکو است که در بمباران حریم این میراث جهانی دچار خسارت‌های زیاد شد.

مجموعه تاریخی فلک الافلاک در لرستان نیز که در پرونده ثبت جهانی دره خرم آباد قرار دارد، همراه با ساختمان‌های واقع در عرصه و حریم اثر به همراه دو موزه باستان‌شناسی و مردم‌شناسی دچار خسارت شدند.

در حمله‌ای دیگر به حریم شمالی مجموعه تاریخی و فرهنگی سعدآباد تهران، عمارت کوشک قاجاری این مجموعه نیز دچار آسیب شدید شد.

ساختمان موزه آبگینه در دوران قاجار ساخته شد و با معماری خاص خود شامل گچ‌بری‌های ظریف، شیشه‌های رنگی و نمای آجری، به‌عنوان یکی از آثار برجسته قاجاری تهران شناخته می‌شود.

براساس قوانین جهانی، هدف قرار دادن آثار تاریخی و آسیب به آن‌ها در جنگ‌ها و منازعات مسلحانه در ردیف ارتکاب جنایت جنگی و جنایت فرهنگی قرار می‌گیرد.

وزارت میراث فرهنگی ایران نیز در هفته‌های اخیر در مکاتبه با نهادهای بین المللی اعتراض ایران به آسیب به آثار تاریخی و هدف قرار دادن آن‌ها توسط آمریکا و اسراییل را مورد تاکید قرار داده و از مجامع جهانی خواسته است حملات منجر به آسیب به بناهای تاریخی را محکوم کنند.

کنوانسیون‌های بین المللی از جمله کنوانسیون سپر آبی لاهه و قوانین یونسکو همگی بر مصونیت آثار و محوطه‌های تاریخی در جنگ‌ها و منازعات مسلحانه تاکید دارند.

عصر دیروز نیز محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در تماس با وزیر میراث‌فرهنگی، دستور بررسی جامع خسارات وارد شده به اماکن تاریخی و فرهنگی برای پیگیری حقوقی و بین‌المللی این آسیب‌ها را صادر کرد.

وزارت میراث فرهنگی در تازه‌ترین بیانیه خود از آسیب وارد شده به ۱۱۴ اثر ملی و جهانی و آثار واجد ارزش و بافت‌های تاریخی کشور در جنگ اخیر به دلیل بمباران و حملات هوایی در ۱۶ استان کشور خبر داد.

در همین حال، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از خسارت به ۱۱۴ بنای جهانی، ملی و واجد ارزش خبر داد.

معاون اول رئیس‌جمهور نیز در گفتگو با سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، آثار تاریخی را بخشی از هویت ملی و سرمایه تمدنی ایران دانست و بر فرآیند احصا، مستندسازی و ارزیابی دقیق خسارات وارد شده به اماکن تاریخی و فرهنگی کشور در پی حملات اخیر، با حداکثر دقت و سرعت تاکید و بر انجام اقدامات لازم برای پیگیری حقوقی این خسارات در سطوح ملی و بین‌المللی تاکید کرد.

سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز اعلام کرده است: فرآیند بررسی میدانی، مستندسازی و اقدامات نجات‌بخشی آثار آسیب دیده به صورت فشرده در حال انجام است.

انتهای پیام/