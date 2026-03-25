اکران آنلاین فیلم «موسی» از ۶ فروردین

به کارگردانی ایلنا، فیلم سینمایی «موسی کلیم‌الله (ع): به وقت طلوع» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و تهیه‌کنندگی محمود رضوی از شامگاه پنجشنبه، 6 فروردین ۱۴۰۵ به‌ طور اختصاصی در بخش سینما آنلاین فیلم‌نت اکران می‌شود.



این فیلم تاریخی که از بزرگترین پروژه‌های سینمای ایران محسوب می‌شود، از ساعت ۶ عصر اکران خود را آغاز می‌کند.



مریلا زارعی، علیرضا کمالی، بهنام تشکر، بهاره کیان افشار، فرهاد آئیش، شکیب شجره، مریم سرمدی، طوفان مهردادیان، مسعود رحیم‌پور، کامبیز امینی، بهار نوحیان و بازیگران کودک، گندم شیخی و دلسا محمدی از بازیگران این فیلم هستند.



«موسی کلیم‌الله (ع): به وقت طلوع» فیلمی با موضوع داستان زندگی حضرت موسی (ع) و نسخه سینمایی سریال تاریخی حضرت موسی (ع) است که در سه مرحله، دوران کودکی، میانسالی و سالخوردگی حضرت موسی را روایت می‌کند.



این فیلم که با استفاده از فناوری‌های نوین سینمایی ساخته شده است، با دریافت پنج جایزه سیمرغ بلورین از چهل و سومین جشنواره فیلم فجر، بیشترین جوایز این جشنواره را از آن خود کرد.



سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، بهترین طراحی لباس، بهترین طراحی صحنه، بهترین چهره‌پردازی و بهترین دستاورد فنی جوایز این فیلم در جشنواره فیلم فجر بود. همچنین «موسی کلیم‌الله (ع): به وقت طلوع» نامزد بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه این جشنواره نیز بود.

انتهای پیام/