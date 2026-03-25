خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اکران آنلاین فیلم «موسی» از ۶ فروردین

اکران آنلاین فیلم «موسی» از ۶ فروردین
کد خبر : 1765514
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم «موسی» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا که یکی از بزرگترین پروژه‌های سینمای ایران محسوب می‌شود، از فردا اکران آنلاین خود را در سینما آنلاین فیلم نت آغاز می‌کند.

به کارگردانی ایلنا، فیلم سینمایی «موسی کلیم‌الله (ع): به وقت طلوع» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و تهیه‌کنندگی محمود رضوی از شامگاه پنجشنبه، 6 فروردین ۱۴۰۵ به‌ طور اختصاصی در بخش سینما آنلاین فیلم‌نت اکران می‌شود.

این فیلم تاریخی که از بزرگترین پروژه‌های سینمای ایران محسوب می‌شود، از ساعت ۶ عصر اکران خود را آغاز می‌کند.

مریلا زارعی، علیرضا کمالی، بهنام تشکر، بهاره کیان افشار، فرهاد آئیش، شکیب شجره، مریم سرمدی، طوفان مهردادیان، مسعود رحیم‌پور، کامبیز امینی، بهار نوحیان و بازیگران کودک، گندم شیخی و دلسا محمدی از بازیگران این فیلم هستند.

«موسی کلیم‌الله (ع): به وقت طلوع» فیلمی با موضوع داستان زندگی حضرت موسی (ع) و نسخه سینمایی سریال تاریخی حضرت موسی (ع) است که در سه مرحله، دوران کودکی، میانسالی و سالخوردگی حضرت موسی را روایت می‌کند.

این فیلم که با استفاده از فناوری‌های نوین سینمایی ساخته شده است، با دریافت پنج جایزه سیمرغ بلورین از چهل و سومین جشنواره فیلم فجر، بیشترین جوایز این جشنواره را از آن خود کرد.

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، بهترین طراحی لباس، بهترین طراحی صحنه، بهترین چهره‌پردازی و بهترین دستاورد فنی جوایز این فیلم در جشنواره فیلم فجر بود. همچنین «موسی کلیم‌الله (ع): به وقت طلوع» نامزد بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه این جشنواره نیز بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

