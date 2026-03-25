آغوش باز پایگاه‌های میراث ملی و جهانی سیستان وبلوچستان برای مسافران نوروزی

معاون میراث‌فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان از آمادگی 5 پایگاه میراث ملی و جهانی این استان برای میزبانی از گردشگران و مسافران از استان‌های سراسر کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، مجتبی سعادتیان اعلام اظهار کرد: بنا به تصمیم گیری اتخاذ شده، ۵ پایگاه میراث ملی و جهانی سیستان وبلوچستان شامل شهرسوخته، بیابان لوت، آسبادهای سیستان، باغ شهر جالق و مجموعه تاریخی بمپور همه روزه در خدمت گردشگران و مسافران خواهند بود.

معاون میراث‌فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان افزود: برپایی نوروزگاه در پایگاه میراث جهانی شهر سوخته، پایگاه‌های میراث ملی مجموعه تاریخی بمپور و باغ شهر جالق در ستاد نوروزی ۱۴۰۵ با برگزاری برنامه‌هایی همچون برپایی سیاه چادر، غرفه صنایع‌دستی، غرفه کودک و توزیع بروشورهای معرفی و اطلاع‌رسانی در خدمت بازدیدکنندگان هستند.

او ادامه داد: در این نوروزگاه‌ها با حفظ شرایط کشور و رعایت تمامی جوانب، مراسمات آئینی و مذهبی و فرهنگی متناسب اجرایی خواهد شد تا خاطره‌ای به یاد ماندنی برای مسافران در سفر به استان سیستان وبلوچستان رقم بخورد.

 

