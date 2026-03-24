هدی زین‌العابدین: یک موضع بیشتر ندارم و آن وطنم هست

هدی زین‌العابدین، بازیگر سینما نوشت: یک موضع بیشتر ندارم و اون موضع (ایران) وطنم هست.

به گزارش ایلنا، هدی زین‌العابدین، بازیگر سینما نوشت: تاا الان و این لحظه نتونستم به اینترنت وصل بشم...

در تمامی این روزها فکر کردم سکوت کنم یا از فاجعه میناب بگم..... 

از دل‌هایی که آتش گرفت.... 

از خانه‌های مسکونی و هموطنایی که به هر شکل چه جانی و مالی قربانی این جنگ شدن.... 

از شمال تا جنوب ایران بگم که زخمی شده... 

بی‌شک سکوت، انتخاب من نیست 

نمی‌خوام هر حرف و نظر من باعث بشه از نگاه شخص یا اشخاصی جور دیگری تعبیر بشه

خودم با صدای بلند میگم قبل ازینکه بخوان به من بتازن یا تعریف و تمجیدی کنن

من یک موضع بیشتر ندارم و اون موضع (ایران) وطنم هست.

