هدی زینالعابدین: یک موضع بیشتر ندارم و آن وطنم هست
هدی زینالعابدین، بازیگر سینما نوشت: یک موضع بیشتر ندارم و اون موضع (ایران) وطنم هست.
به گزارش ایلنا، هدی زینالعابدین، بازیگر سینما نوشت: تاا الان و این لحظه نتونستم به اینترنت وصل بشم...
در تمامی این روزها فکر کردم سکوت کنم یا از فاجعه میناب بگم.....
از دلهایی که آتش گرفت....
از خانههای مسکونی و هموطنایی که به هر شکل چه جانی و مالی قربانی این جنگ شدن....
از شمال تا جنوب ایران بگم که زخمی شده...
بیشک سکوت، انتخاب من نیست
نمیخوام هر حرف و نظر من باعث بشه از نگاه شخص یا اشخاصی جور دیگری تعبیر بشه
خودم با صدای بلند میگم قبل ازینکه بخوان به من بتازن یا تعریف و تمجیدی کنن
من یک موضع بیشتر ندارم و اون موضع (ایران) وطنم هست.