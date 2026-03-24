اعلام بازگشایی موزه ملی انقلاب و دفاع مقدس از ۵ فروردین

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، این مجموعه پس از پایان تعطیلات رسمی فروردین ۱۴۰۵ از روز چهارشنبه ۵ فروردین ماه، رسماً پذیرای گردشگران داخلی و خارجی خواهد بود. بازگشایی موزه ملی دفاع مقدس و مقاومت همراه با سایر موزه‌های کشور فرصت مناسبی برای بهره گیری مردم از اوقات فراغت ایام تعطیلات نوروزی و حامل پیامی روشن از استمرار ایستادگی و اولویت‌بندی جهاد تبیین در کنار دفاع سخت ملت بزرگ ایران است.

بر اساس این اطلاعیه، این مجموعه همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۷ میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با زیربنای ۲۰۵ هزار متر مربع، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موزه‌های کشور، میزبان بخش‌هایی نظیر تالارهای هشت‌گانه، باغ راه، دریاچه مصنوعی، آب‌نما، سالن‌های آمفی‌تئاتر، گالری دیجیتال فکه، نمایشگاه «در لباس سربازی» و سراسرنمای مقاومت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی است.

