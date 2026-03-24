«صبح اعدام» به پخش نوروزی تلویزیون رسید
فیلم سینمایی «صبح اعدام» راهی آنتن شبکه چهار سیما شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی، فیلم سینمایی «صبح اعدام» به کارگردانی بهروز افخمی و تهیهکنندگی علی شیرمحمدی محصول سازمان سینمایی سوره و بنیاد سینمایی فارابی برای اولین بار امروز سهشنبه ۴ فروردین ماه ساعت ۲۰:۳۰ راهی آنتن شبکه چهار سیما میشود.
همچنین تکرار این فیلم سینمایی چهارشنبه ۵ فروردین ماه ساعت ۹:۳۰ صبح پخش خواهدشد.
مسعود شریف، داود فتحعلیبیگی، پوریا منجزی، مهرداد نیکنام،محسن آوری،کاوه دارابی و فریبا آذرشب سایر بازیگران این فیلم هستند.
«صبح اعدام» برشی از لحظات پایانی زندگی طیب حاج رضایی و اسماعیل رضایی است که در پی قیام خونین ١۵ خرداد سال ۱۳۴۲ محکوم به اعدام شدند. داستان این فیلم در فاصله زمانی ۵ تا ۶:٣٠ صبح این روز روایت میشود.
این فیلم نامزد ٨ سیمرغ و برنده سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی از چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر است.