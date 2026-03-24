«صبح اعدام» به پخش نوروزی تلویزیون رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی، فیلم سینمایی «صبح اعدام» به کارگردانی بهروز افخمی و تهیه‌کنندگی علی شیرمحمدی محصول سازمان سینمایی سوره و بنیاد سینمایی فارابی برای اولین بار امروز سه‌شنبه ۴ فروردین ماه ساعت ۲۰:۳۰ راهی آنتن شبکه چهار سیما می‌شود.



همچنین تکرار این فیلم سینمایی چهارشنبه ۵ فروردین ماه ساعت ۹:۳۰ صبح پخش خواهدشد.





مسعود شریف، داود فتحعلی‌بیگی، پوریا منجزی، مهرداد نیکنام،محسن آوری،کاوه دارابی و فریبا آذرشب سایر بازیگران این فیلم هستند.



«صبح اعدام» برشی از لحظات پایانی زندگی طیب حاج رضایی و اسماعیل رضایی است که در پی قیام خونین ١۵ خرداد سال ۱۳۴۲ محکوم به اعدام شدند. داستان این فیلم در فاصله زمانی ۵ تا ۶:٣٠ صبح این روز روایت می‌شود.



این فیلم نامزد ٨ سیمرغ و برنده سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی از چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر است.

