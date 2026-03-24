خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«صبح اعدام» به پخش نوروزی تلویزیون رسید

کد خبر : 1765003
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم سینمایی «صبح اعدام» راهی آنتن شبکه چهار سیما شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی، فیلم سینمایی «صبح اعدام» به کارگردانی بهروز افخمی و تهیه‌کنندگی علی شیرمحمدی محصول سازمان سینمایی سوره و بنیاد سینمایی فارابی برای اولین بار امروز سه‌شنبه ۴ فروردین ماه ساعت ۲۰:۳۰ راهی آنتن شبکه چهار سیما می‌شود.

همچنین تکرار این فیلم سینمایی چهارشنبه ۵ فروردین ماه ساعت ۹:۳۰ صبح پخش خواهدشد.


مسعود شریف، داود فتحعلی‌بیگی، پوریا منجزی، مهرداد نیکنام،محسن آوری،کاوه دارابی و فریبا آذرشب سایر بازیگران این فیلم هستند.

«صبح اعدام» برشی از لحظات پایانی زندگی طیب حاج رضایی و اسماعیل رضایی است که در پی قیام خونین ١۵ خرداد سال ۱۳۴۲ محکوم به اعدام شدند. داستان این فیلم در فاصله زمانی ۵ تا ۶:٣٠ صبح این روز روایت می‌شود.

این فیلم نامزد ٨ سیمرغ و برنده سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی از چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار