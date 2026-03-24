در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
ثبت ۱۲.۴ میلیون تردد در کشور تا دوم فروردین
مشاور معاون گردشگری و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با اشاره به تداوم سفرهای نوروزی در شرایط خاص کشور اعلام کرد: با وجود برخی محدودیتها و خسارات، روند خدمترسانی مطلوب است و هیچ مشکلی در تأمین سوخت و کالا در استانهای مسافرپذیر وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار، هانی رستگاران با تاکید بر اینکه فعالیت ستاد از ۲۵ اسفند آغاز شده است، به ایلنا گفت: از ابتدای شروع به کار تاکنون چهار نشست تخصصی برگزار شده و همزمان با آغاز شرایط خاص، یک جلسه اضطراری با حضور دستگاههای خدماترسان تشکیل و کمیته مدیریت بحران ذیل ستاد ایجاد شد تا هماهنگی و تسریع در امور اجرایی را بر عهده گیرد.
وی با اشاره به تغییر الگوی سفر در نوروز ۱۴۰۵ افزود: برخلاف سالهای گذشته که پیک سفر از روزهای پایانی اسفند آغاز میشد، امسال از دهم اسفند شاهد افزایش سفرها بودیم؛ سفرهایی که عمدتاً ماهیت گردشگری نداشته و تحت تأثیر شرایط تحمیلی شکل گرفته است.
رستگاران با بیان اینکه روند سفرها همچنان افزایشی است، خاطرنشان کرد: تا دوم فروردین ۱۴۰۵ بیش از ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تردد در کشور ثبت شده و تمامی دستگاههای عضو ستاد با همدلی و انسجام در حال خدمترسانی به مسافران هستند.
دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در ادامه با تأکید بر آمادگی کامل در حوزه اسکان اظهار داشت: در سراسر کشور تمهیدات اسکان اضطراری فراهم شده و در این زمینه هیچگونه مشکلی وجود ندارد و هماهنگیهای لازم بهخوبی انجام شده است.
وی با اشاره به خسارات وارد شده به برخی تأسیسات گردشگری در پی شرایط اخیر گفت: محدودیت در حملونقل هوایی و تعطیلی بخشی از تأسیسات از جمله دفاتر خدمات مسافرتی از جمله چالشهای این ایام بوده است. همچنین تعدادی از واحدهای گردشگری در استانهایی مانند تهران، خوزستان و زنجان دچار آسیب شدهاند.
رستگاران تصریح کرد: با این وجود، تمامی چالشها بهویژه در استانهای پرتردد مانند مازندران و گیلان بهخوبی مدیریت شده و در حوزه تأمین و توزیع سوخت نیز هیچگونه کمبود یا اختلالی گزارش نشده است.
وی درباره وضعیت اقامت نیز گفت: متوسط ضریب اشغال هتلها و اقامتگاههای رسمی کشور از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲ فروردین ۱۴۰۵ حدود ۳۴ درصد بوده است.
دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با اشاره به تغییر مقاصد سفر در کشور افزود: در حالی که برخی مناطق جنوبی با کاهش سفر مواجه بودند، استانهای شمالی با افزایش تقاضا روبهرو شدند و حتی استانهایی مانند همدان نیز در فهرست مقاصد پرتردد قرار گرفتند.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت ایمنی سفرها گفت: مسافران پیش از اقدام به سفر، بهویژه در شرایط ناپایدار جوی، حتماً به هشدارهای سازمان هواشناسی توجه داشته باشند تا از بروز مخاطرات احتمالی جلوگیری شود.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت ثبت دقیق آمار سفر گفت: سامانه «مسافریار» بهعنوان مرجع آماری ستاد از ۲۵ اسفند فعال شده و از سوم فروردین دسترسی آن برای دستگاههای اجرایی نیز فراهم شده است تا فرآیند ثبت و پایش اطلاعات با دقت بیشتری انجام شود.
رستگاران در پایان از تلاش تمامی دستگاههای خدماترسان و اعضای ستاد خدمات سفر در سراسر کشور قدردانی کرد.