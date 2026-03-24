در یک نشست مطرح شد؛
بسیج ملی برای مدیریت سفرهای نوروزی در شرایط خاص/ تداوم خدمات و پایداری زیرساختها با راهبری هماهنگ دستگاهها
نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، با تمرکز بر پایش هوشمند سفرهای نوروزی، ارتقای کیفیت خدماترسانی و مدیریت شرایط خاص کشور برگزار شد؛ نشستی که در آن، مسئولان از تداوم پایدار خدمات، آمادگی کامل زیرساختها و تغییر معنادار الگوی سفر در نوروز ۱۴۰۵ خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر صبح امروز دوشنبه سوم فروردینماه با حضور نمایندگان دستگاههای عضو این ستاد برگزار شد و در آن، آخرین وضعیت سفرهای نوروزی، روند خدماترسانی به مسافران و تمهیدات پیشبینیشده برای مدیریت شرایط جاری کشور، بهصورت چندبُعدی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، نمایندگان حوزههای مختلف از جمله گردشگری، هواشناسی، سوخت، مناطق آزاد و پایگاههای میراثفرهنگی، با ارائه گزارشهای تخصصی، تصویری جامع از وضعیت تردد، اقامت و خدماترسانی به مسافران ارائه کردند و بر استمرار خدمترسانی در چارچوب حکمرانی هماهنگ و تابآور تاکید شد.
غلامعلی، نماینده وزارت کشور در این ستاد، از اجرای طرح ساماندهی فضای عمومی شهرها خبر داد و گفت: این اقدام با دستور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در حال پیگیری و اجراست تا شرایط مناسبتری برای حضور مسافران در شهرها فراهم شود.
وی افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاهها و امکانات شهری برای ارائه خدمات بهتر به مسافران در دستور کار قرار دارد.
نماینده وزارت کشور همچنین با اشاره به تمهیدات حوزه حملونقل اظهار کرد: در صورت ضرورت، جابهجایی مسافران با استفاده از اتوبوسهای شهری نیز انجام خواهد شد که این موضوع با دستور وزیر کشور پیشبینی شده است.
غلامعلی در ادامه از تشکیل ستاد ملی برای برگزاری مراسم تدفین رهبر در مشهد خبر داد و افزود: در این چارچوب، موضوعاتی همچون اسکان، تغذیه و خدماترسانی به مردم با مشارکت دستگاههای مختلف برنامهریزی و اجرا خواهد شد.
در بخش دیگری از این نشست، صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، با اشاره به تقارن این ایام با روز جهانی هواشناسی گفت: شعار امسال ‘دیدهبانی امروز، حفاظت از فردا’ است که بر اهمیت دادههای اقلیمی در تصمیمسازیهای کلان تاکید دارد.
وی افزود: بر اساس پیشبینیها، در هفته جاری و آینده، بخش قابل توجهی از کشور با بارندگی مواجه خواهد شد و شدت این بارشها در اواخر هفته جاری افزایش مییابد.
ضیائیان تصریح کرد: امروز سوم فروردین، در نیمه غربی کشور بارشهای قابل توجهی رخ میدهد و استانهایی مانند خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، شمال بوشهر و هرمزگان بارشهای شدیدتری را تجربه خواهند کرد.
او ادامه داد: فردا نیز این بارشها ادامه دارد و روز پنجشنبه شاهد بارشهای بسیار شدید در مناطق جنوب و جنوبغرب کشور خواهیم بود، هرچند از هفته آینده از شدت سامانهها کاسته میشود.
در ادامه، نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با تاکید بر مدیریت جهادی در تأمین سوخت گفت: با وجود شرایط تحمیلشده، در حال حاضر هیچ مشکلی در زمینه سوخترسانی در کشور وجود ندارد.
وی افزود: بیشترین میزان مصرف روزانه در ابتدای شرایط خاص اخیر حدود ۱۴۰ میلیون لیتر بوده که اکنون به حدود ۱۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده است.
این مقام مسئول همچنین درباره سهمیهها گفت: برداشت از کارت شخصی تا ۳۰ لیتر و از کارتهای آزاد تا ۱۰ لیتر انجام میشود و سهمیه ماهانه کارتهای شخصی بدون تغییر برقرار است.
در ادامه، نماینده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی اظهار کرد: در روزهای ابتدایی، برخی مناطق آزاد جنوبی از جمله چابهار و اروند تحت تأثیر شرایط قرار گرفتند، اما انتقال مسافران به نقاط امن بدون مشکل انجام شد.
وی افزود: در حال حاضر، تمرکز سفرها به مناطق آزاد شمالی مانند انزلی، ارس و ماکو افزایش یافته و خدماترسانی در این مناطق بهصورت کامل در حال انجام است.
مصطفی فاطمی، با استناد به دادههای سیمکارتها گفت: بیشترین تمرکز مسافران در استانهای گیلان، اردبیل، مازندران، همدان، خراسان شمالی و چهارمحال و بختیاری مشاهده میشود.
در پایان، هانی رستگاران، دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، با اشاره به روند فعالیت این ستاد گفت: فعالیت ستاد از ۲۵ اسفند آغاز شده و تاکنون چهار نشست برگزار شده است و پس از آغاز شرایط خاص، یک جلسه اضطراری نیز با حضور دستگاههای خدماترسان تشکیل شد.
وی با تاکید بر تغییر الگوی سفر در نوروز ۱۴۰۵ افزود: برخلاف سالهای گذشته که پیک سفر از ۲۶ اسفند آغاز میشد، امسال این سفرها زودتر آغاز شد.
او در پایان با اشاره به چالشهایی نظیر اسکان اضطراری، خسارت به برخی تأسیسات گردشگری و محدودیتهای حملونقل هوایی، از همکاری مدیران استانی تقدیر کرد و گفت: مدیریت این شرایط، جلوهای از هماهنگی نهادی و تابآوری نظام خدمات سفر در کشور است.