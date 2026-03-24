به‌ گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، انوشیروان محسنی بندپی در نشست وبیناری با مدیران‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها و اعضای ستادهای استانی در شهرستان چالوس با تبریک عید سعید رمضان و نوروز باستانی، اظهار داشت: بر اساس پایش‌های هوشمند و داده‌های ثبتی، از ابتدای تعطیلات تاکنون ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تردد موبایلی مسافران در سطح کشور به ثبت رسیده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱۲ میلیون و ۴۵۰ هزار) با رشد همراه بوده است.

معاون گردشگری کشور با اشاره به مقاصد اصلی سفر در نوروز ۱۴۰۵ گفت: استان‌های مازندران، گیلان، همدان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، اردبیل، لرستان و خوزستان به ترتیب بیشترین حجم پذیرش مسافر و تردد را به خود اختصاص داده‌اند. خوشبختانه با وجود شرایط خاص کشور، شاهد میزبانی شایسته و برقراری امنیت و آرامش کامل در این مقاصد هستیم.

محسنی بندپی با اشاره به هشدارهای هواشناسی مبنی بر برودت هوا و احتمال یخبندان در محورهای شمالی و کوهستانی، تصریح کرد: با هماهنگی‌های صورت گرفته با ستاد سوخت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، تأمین سوخت تأسیسات گردشگری و مراکز اقامتی در استان‌های سردسیر تا ۲۰ فروردین‌ماه در اولویت قرار دارد تا هیچ خللی در رفاه مسافران ایجاد نشود. همچنین تیم‌های امدادی هلال‌احمر، اورژانس و راهور در آماده‌باش کامل برای مقابله با شرایط جوی ناپایدار هستند.

رئیس ستاد مرکزی خدمات سفر بر تغییر رویکرد نظارتی تاکید کرد و افزود: هدف ما در نوروز امسال، نظارت مستمر و هوشمند برای پیشگیری از بروز مشکلات است. این نظارت‌ها نه با هدف ارتقای کیفیت خدمات و نظارت بر رعایت نرخ‌نامه‌ها و پروتکل‌های رفاهی انجام می‌شود تا مردم با آسودگی خاطر سفر کنند.

وی در پایان با تجلیل از پایداری و مقاومت ملت ایران در شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: در حالی که نیروهای مسلح مقتدرانه از کیان کشور دفاع می‌کنند، خادمان مردم در حوزه گردشگری نیز با "حماسه مهمان‌نوازی" به دنبال حفظ نشاط اجتماعی و تقویت انسجام ملی هستند. حضور میدانی استانداران و فعالیت شبانه‌روزی پرسنل میراث‌فرهنگی، ضامن عبور موفق از این دوره و ثبت خاطره‌ای خوش برای هموطنان خواهد بود.

انتهای پیام/