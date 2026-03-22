به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، انیمیشن ماجراجویانه «رویاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی و تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی که مدتی پیش اکران آنلاین شده بود، برای نخستین بار فردا دوشنبه ۳ فروردین ساعت ۱۴:۳۰ روی آنتن شبکه دو سیما می‌رود.



«رویاشهر»، محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره، مرکز پویانمایی مهوا، اداره کل فرهنگی شهرداری تهران و استودیو آینده‌نگار قصه نوجوانی به نام «آرات» است که رویای قهرمانی در سَر دارد و در سفری همراه با دوستانش برای رسیدن به شهر رویایی خود، واقعیت‌های تازه‌ای را کشف می‌کند...



«رویاشهر» که اردیبهشت‌ ۱۴۰۴ روی پرده سینماهای سراسر کشور رفت، بیش از ۳۶۸ هزار مخاطب جذب کرد و به فروش ۲۳ میلیارد تومانی رسید.



مدیریت دوبلاژ «رویاشهر» برعهده امیرهوشنگ زند بوده است و میرطاهر مظلومی، زنده‌یاد منوچهر والی‌زاده، منوچهر زنده‌دل، نگین کیانفر، اردشیر منظم، لیلا کوهسار، آرزو آفری و ارسلان جولایی از صداپیشگان آن هستند.

