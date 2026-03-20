بتهای آمریکایی یک به یک سرنگون میشوند!
تحلیلگران میگویند: ایران استراتژی هوشمندی اتخاذ کرده: نه فقط حمله به اسرائیل یا پایگاههای آمریکا، بلکه اختلال در تجارت نفت و گاز خلیج فارس که میتواند جهان را به رکود عمیق بکشاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، همیشه قرار نیست پیروزی در نبرد، فتح سرزمینی باشد، در بسیاری مواقع بهخصوص در دنیای امروز شکستن هیمنهی طرف مقابل کارکرد همان تصرف سرزمینی را دارد آنهم وقتی یک کشور که سالیان سال تحت آزاردهندهترین تحریمها و فشارهای اقتصادی و سیاسی بوده است، یک تنه دربرابر قدرتمندترین و مجهزترین ارتشهای دنیا با سلاحی که خود تولید کرده است، میایستد: به این سه بت تکنولوژیک امریکا که در کمتر از ۳هفته برای اولین بار در تاریخ هدف قرار گرفتند و ناکارآمد شدند، توجه کنید:
ناو لینکلن! مورد اصابت قرار گرفت و ۸۰۰ کیلومتر پشت کوههای عمان پنهان شد!
سوخترسان بوئینگ برای اولین بار نابود شد!
اف۳۵ مورد اصابت موفق قرار گرفت!
جنگ رمضان چگونه نبردیست و سرنوشت آن چگونه تعیین میشود. قبل از آنکه به روایتهای رسانهای درباره آینده جنگ رمضان وارد شویم، مروری داریم بر نظر برخی اندیشمندان دنیا درباره قدرت ایران و آمریکا و سرنوشت جنگ رمضان که در سخنرانی حجتالاسلام راجی در روز بیستوششم ماه رمضان به آنها اشاره شده است:
جان مرشایمر (استاد ممتاز دانشگاه شیکاگو و یکی از تأثیرگذارترین متفکران واقعگرایی در قرن ۲۱) مینویسد: آمریکا این جنگ را از همان ابتدا باخته و هیچ راه خروج معقولی ندارد. جنگ فرسایشی در کوهستانهای ایران و کنترل تنگه هرمز، هژمونی آمریکا را نابود میکند. ترامپ فکر میکرد سریع تمام میشود، اما حالا در باتلاق گیر کرده. منبع (https://www.youtube.com/watch?v=rJ6uJE61jy4)
جیانگ زوئهچین (نویسنده و تحلیلگر ژئوپلیتیک چینی-کانادایی) مینویسد: آمریکا این جنگ را خواهد باخت. ایران ۲۰ سال آماده بود؛ کوهستانها، وحدت ملی و جنگ نامتقارن، هژمونی آمریکا را میترکاند. این جنگ اقتصاد آمریکا (حباب AI و دلار) را نابود میکند. پیشبینی من در ۲۰۲۴ درست بود: ترامپ برمیگردد، جنگ شروع میشود، آمریکا میبازد. منبع (https://www.youtube.com/watch?v=gAJfarbZWrI)
این نویسنده همچنین در جای دیگری مینویسد: این جنگ باعث خودکشی امپراتوری آمریکا میشود. ایران بعد از جنگ به عنوان قدرت منطقهای بازسازی میشود، کشورهای خلیج فارس فرومیپاشند و بیثباتی به شرق آسیا سرایت میکند. منبع (https://www.youtube.com/watch?v=6rTlI_Qwd1I)
به اعتقاد زوئهچین؛ این جنگ فرسایشی است. ایرانیها نه فقط به پایگاههای آمریکایی و کشورهای خلیج فارس حمله میکنند، بلکه زیرساختهای حیاتی انرژی را هدف گرفتهاند: تنگه هرمز را بستهاند، آبشیرینکن ۶۰٪ آب GCC را تهدید میکنند و حتی دیتاسنترهای آمازون در امارات را زدهاند. اگر یک پهپاد ۵۰ هزار دلاری آبشیرینکن ریاض را بزند، ۱۰ میلیون نفر در دو هفته بیآب میمانند. منبع (https://singjupost.com/professor-jiang-predicts-us-will-lose-iran-war-breaking-points-transcript/)
او مینویسد: این جنگ بین آمریکا و عراق یا افغانستان نیست. ایران قدرت پاسخ دارد. ما شاهد تشدید مداوم حملات هستیم. آمریکا برای جنگ قرن ۲۱ طراحی نشده و این قانون نامتقارن (asymmetry) همه چیز را تغییر میدهد. منبع (https://www.youtube.com/live/jIS2eB-rGv0)
رابرت پایه (استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو) مینویسد: بمباران بهتنهایی رژیمها را سرنگون نمیکند، در بیش از ۱۰۰ سال، موفقیت این موضوع صفر بوده. ترور رهبر عالی باعث شد رژیم مقاومتر شود و جانشین قویتر بیاید. اگر ادامه دهیم، مثل ویتنام یا عراق، ترامپ به Lyndon Johnson تبدیل میشود: شکست سیاسی فاجعهبار. منبع (https://www.youtube.com/watch?v=xcXfcXJvMXg)
وی در جای دیگری مینویسد: ایران با گسترش افقی جنگ به ۹ کشور دیگر، کنترل را از آمریکا گرفته است. بهترین گزینه آمریکا پذیرش شکست محدود است تا از خسارات بیشتر جلوگیری کند. تشدید بیشتر به نفع ایران است – مثل ویتنام و صربستان که آمریکا شکست خورد. منبع (https://www.foreignaffairs.com/iran/why-escalation-favors-iran)
پروفسور استفن والت (استاد روابط بینالملل دانشگاه هاروارد) هم درباره این جنگ نوشته است: تاریخ نشان میدهد کمپینهای هوایی بهتنهایی نتایج سیاسی پایدار تولید نمیکنند. این مداخله بخشی از استراتژی «هژمونی غارتگر» ترامپ است که قدرت آمریکا را برای منافع شخصی مصرف میکند و آمریکا را فقیرتر، ناامنتر و کمتأثیرتر میکند. منبع (https://www.iheart.com/podcast/1323-switzerland-with-tom-swit-315837225/episode/iran-after-the-ayatollah-stephen-walt-325238821)
پروفسور خوان کول (استاد تاریخ خاورمیانه دانشگاه میشیگان) مینویسد: ایران تصمیم میگیرد این جنگ کی تمام شود. آمریکا و اسرائیل در حال بمباران شدید ایران هستند تا پهپادها و موشکهای ایرانی را نابود کنند، اما موفق نشدهاند. ایران استراتژی هوشمندی اتخاذ کرده: نه فقط حمله به اسرائیل یا پایگاههای آمریکا، بلکه اختلال در تجارت نفت و گاز خلیج فارس که میتواند جهان را به رکود عمیق بکشاند. ترامپ فکر میکرد سریع تمام میشود، اما حالا ایران زمانبندی را دیکته میکند. منبع (https://www.juancole.com/2026/03/decide-seders-majority.html)
به اعتقاد این استاد تاریخ؛ ترامپ قول پایان جنگهای بیپایان داد اما حالا آمریکا را به آستانه طولانیترین و پیچیدهترین درگیری خاورمیانه برده. این جنگ انتخابی است بدون تهدید فوری؛ ادعای هستهای دروغین است (مثل عراق). رژیمچنج با بمباران موفق نمیشود – تاریخ نشان میدهد آمریکا در ساخت نظم جدید پس از سرنگونی شکست میخورد. منبع (https://www.juancole.com/2026/03/endless-betrays-central.html)
جفری ساکس (استاد دانشگاه کلمبیا آمریکا) مینویسد: حمله آمریکا و اسرائیل به ایران فاجعهبار و بخشی از هژمونیطلبی شکستخورده است. این جنگ منطقه را نابود میکند و آمریکا را در باتلاق میاندازد. منبع (https://www.youtube.com/watch?v=rJ6uJE61jy4)
حال مروری داریم بر چند اظهارنظر ازسوی فعالان سیاسی و رسانهای در فضای مجازی:
تیتر شماره جدید مجله اکونومیست چنین است: عملیات خشم کور!
این مجله با انتشار جلد جدید خود و کنایه به «عملیات خشم حماسی» نوشت: «کارزار بیملاحظه علیه ایران، رئیس جمهور آمریکا را تضعیف خواهد کرد. این باعث عصبانیت او خواهد شد. مراقب باشید: او بازنده بسیار بدی خواهد بود.»
مدیرعامل شرکت تسلیحاتی راینمتال آلمان (آرمین پاپرگر) در مصاحبه با سیانبیسی میگوید: احتمالاً ذخایر تسلیحاتی آمریکا و کشورهای خاورمیانه و اروپاییها خالی شده است، و یا رو به اتمام است.
رابرت پِیپ (تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه شیکاگو) میگوید: هدف، سرنگونی حکومت و تضعیف قدرت ایران بوده؛ بعد از ۱۷ روز جنگ، ایران کاملا مقاوم و قدرتمندتر از قبل است. ۵۰ سال درپی تسلط بر تنگه هرمز بودیم و الان بهطور فاجعهباری شکست خوردیم؛ متحدانمان از ترس قدرت ایران، ما را همراهی نکردند و از افتادن در ورطه سقوط، ترسیدند. آمریکا از نظر استراتژیک شکست خورده و هر روز عمیقتر در این تله فرو میرود.
ژورنالیست و تحلیلگر روسی مینویسد: ایران یک اف ۳۵ آمریکایی را هدف قرار داده است! اولین بار در تاریخ! من فکر میکردم [طبق گفته ترامپ] ائتلاف اپستین تمام پدافند هوایی ایران را نابود کرده و به «برتری هوایی» دست یافته.
برژینسکی (مشاور امنیت ملی سابق ایالات متحده امریکا) نیز میگوید: امروز بایدرهبران ابرقدرتهای جهانی از مسئولین ایرانی برای حفظ امنیت خود وقت قبلی بگیرند. همانطورکه بارها اعلام کردهام کشوری که تحت شدیدترین فشارها و تحریمها بوده است اکنون با این همه مشکلات رتبه ۱۷ اقتصاد جهانی است. دانش هستهای رانهادینه کرده، درسلولهای بنیادی جزو پیش قراولان جهان است، پنجمین ارتش وقوای مسلح نظامی جهان را داراست. خاورمیانه کاملا تحت نفوذ وسیطره آنهاست، ومن اعتماد راسخ دارم این کشوربا این ظرفیتها وتوان بومی در آیندهای نه چندان دور احیاگر تمدن بزرگ اسلامی ایرانی مورد نظر آیت الله خمینی میشود.
ورشکستگی هویتی که آمریکا امروز درگیر آن شده است، موجب شده تا دیگر کشور که آنها نیز در دشمنی با ایران، سابقه بسیار طولانی دارند، به درخواست رئیسجمهور قدرتمندترین کشور جهان برای بازگشایی یک تنگه کوچکی که تنها بخش اندکی از نفت جهان از آن عبور میکند، پاسخ منفی دهند.
این یعنی تحلیلگران هم به این نتیجه رسیدهاند که حتی متحدان آمریکا با رویکرد دولت کنونی این کشور در قبال ایران مخالف هستند. آنها شاید تصویر واقعیتری از قدرت ایران دارند. در شرایطی که ترامپ در تلهی سقوط گرفتار شده، از اعلام پیروزی سخن میگوید! اصولا باید از خود بپرسیم مردی که قادر به تشخیص حتی منافع کشورش نیست، چرا باید در کرسی ریاستجمهوری نشسته تا نه تنها برای کشور خود که برای تمامی جهان تصمیمگیری کند؟!