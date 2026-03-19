به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌‌ای اوج، انیمیشن سینمایی «ببعی قهرمان» به کارگردانی حسین صفارزادگان و میثم حسینی و تهیه‌کنندگی محمدمهدی مشکوری پس از اکران سراسری در سینماهای سراسر کشور و پلتفرم‌های اینترنتی، روی آنتن تلویزیون می‌رود.

«ببعی قهرمان» جمعه ۲۹ اسفندماه ساعت ۱۴ از شبکه پویا پخش می‌شود.

این انیمیشن که سال گذشته در سینماهای سراسر کشور اکران شد، توانست به فروش ۷۰ میلیارد تومانی دست یابد.

«ببعی قهرمان» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که با مشارکت موسسه «قاب رویا» و همکاری شرکت رایمون مدیا به تولید رسیده است.

