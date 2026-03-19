اکران آنلاین فیلم مستند «کد ۷۰۰» در هنرو تجربه
اکران آنلاین فیلم مستند «کد ۷۰۰» به کارگردانی مینا قاسمی زواره و تهیهکنندگی فرید ابراهیمی با موضوع جنگ 12روزه در گروه سینمایی هنرو تجربه و از طریق پلتفرم هاشور آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی گروه سینمایی هنرو تجربه، فیلم مستند بلند «کد ۷۰۰» به کارگردانی مینا قاسمی زواره و تهیهکنندگی فرید ابراهیمی، محصول اداره کل فرهنگی شهرداری تهران با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، یک مستند اجتماعی است و روایت زندگی یکی از خانوادههای شهدای حمله خصمانه اسرائیل به ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه از معراج شهدا تا شمال کشور است.
علاقهمندان میتوانند این مستند ۶۰ دقیقهای که در سال ۱۴۰۴ تولید شده است را از روز پنجشنبه ۲۸ اسفندماه از طریق پلتفرم هاشور تماشا کنند