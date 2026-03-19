به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سوینا، این گروه در تازه‌ترین فعالیت خود، نسخه ویژه نابینایان «گربه آوازخوان» ساخته کامبوزیا پرتوی را با صدای ترلان پروانه و «درون و بیرون۱» ساخته پیت داکتر را با صدای شقایق دهقان، جمعه ۲۹ اسفند ماه ساعت ۱۹ از طریق پلتفرم فیلیمو، سایت سوینا و کانال این گروه در پیام‌رسان بله به نشانی ble.ir/sevinagroup در دسترس مخاطبان قرار می‌دهد.



نسخه ویژه نابینایان «گربه آوازخوان» قسمت ۴۰ از فیلمخانه سوینا است که محدثه واعظی‌پور، متن روایت آن را نوشته و امیر سلیمانی بر ضبط آن نظارت کرده‌است. این نسخه از فیلم سینمایی «گربه آوازخوان» در استودیو شهر صدای پارسیان ضبط شده و مرجان طبسی نیز صدای آن را تدوین و میکس کرده است.



همچنین نسخه ویژه نابینایان «درون و بیرون۱» قسمت ۴۵ از سینماکلاسیک سوینا است که محدثه واعظی‌پور، متن روایت آن را نوشته و امیر سلیمانی بر ضبط آن نظارت کرده‌است. این نسخه از انیمیشن سینمایی «درون و بیرون۱» در استودیو شهر صدای پارسیان با صدابرداری رامتین ناهید ضبط شده و مسعود زرگران نیز صدای آن را تدوین و میکس کرده است.

