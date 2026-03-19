نسخه ویژه نابینایان «گربه آوازخوان» و «درون و بیرون۱» منتشر میشود
سوینا (سینمای نابینایان) به مناسبت فرارسیدن سال نو و همراهی با کودکان نابینا برای ساعتی نشنیدن صدای جنگ، نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی «گربه آوازخوان» را با صدای ترلان پروانه و نسخه ویژه نابینایان انیمیشن سینمایی «درون و بیرون۱» را با صدای شقایق دهقان منتشر میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سوینا، این گروه در تازهترین فعالیت خود، نسخه ویژه نابینایان «گربه آوازخوان» ساخته کامبوزیا پرتوی را با صدای ترلان پروانه و «درون و بیرون۱» ساخته پیت داکتر را با صدای شقایق دهقان، جمعه ۲۹ اسفند ماه ساعت ۱۹ از طریق پلتفرم فیلیمو، سایت سوینا و کانال این گروه در پیامرسان بله به نشانی ble.ir/sevinagroup در دسترس مخاطبان قرار میدهد.
نسخه ویژه نابینایان «گربه آوازخوان» قسمت ۴۰ از فیلمخانه سوینا است که محدثه واعظیپور، متن روایت آن را نوشته و امیر سلیمانی بر ضبط آن نظارت کردهاست. این نسخه از فیلم سینمایی «گربه آوازخوان» در استودیو شهر صدای پارسیان ضبط شده و مرجان طبسی نیز صدای آن را تدوین و میکس کرده است.
همچنین نسخه ویژه نابینایان «درون و بیرون۱» قسمت ۴۵ از سینماکلاسیک سوینا است که محدثه واعظیپور، متن روایت آن را نوشته و امیر سلیمانی بر ضبط آن نظارت کردهاست. این نسخه از انیمیشن سینمایی «درون و بیرون۱» در استودیو شهر صدای پارسیان با صدابرداری رامتین ناهید ضبط شده و مسعود زرگران نیز صدای آن را تدوین و میکس کرده است.