خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صالحی امیری:

دشمنان ملت ایران شکست خواهند خورد/ اراده نظام، رهبری، رییس جمهور و ملت بر مقاومت است

کد خبر : 1763059
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صبح امروز در نشست خبری با رسانه های داخلی از شرایط پیچیده کشور سخن گفت و اعلام کرد: سال سختی بر ملت ایران گذشت. از جنگ ۱۲ روزه و مجموعه وقایعی که رقم خورد تا تداوم وضعیت جنگی کشور و ورود به اتفاقات دیماه و پس از آن آغاز جنگ رمضان و ورود به هفته سوم جنگ از جمله موضوعاتی بود که مردم و دولت و ساختار حاکمیت را تهدید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدرضا صالحی امیری در نشستی که در ساختمان تاریخی و ثبت ملی شده ارگ آزادی تهران برگزار شد، اعلام کرد: باور ما این است که این جنگ نیز با پیروزی ملت ایران به نتیجه خواهد رسید و دشمنان ملت شکست خواهند خورد. 

وزیر میراث فرهنگی با تاکید بر شرایط پیچیده کشور گفت: مجموعه نظام در حال تحلیل شرایط است و سوالات زیادی نیز مطرح است که باید حتما به آن‌ها در فرصت مناسب پاسخ داده شود. 

صالحی امیری افزود: امروز با انسجام، وفاق ملی، همدلی، همگرایی و همدردی باید در یک جبهه در برابر دشمن قرار بگیریم. 

او با اعلام اینکه رسانه‌ها نقش مهمی در ارایه تصویر واقعی کشور دارند، افزود: از این جهت نقش رسانه‌ها در تبیین وضعیت کشور غیر قابل انکار است. 

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تاکید بر اینکه امیدواریم از این بحران با پیروزی و سربلندی خارج شویم، گفت: دشمن تلاش کرد در تمام چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی ایران، رهبری معظم را از ملت جدا کند و باورش این بود که با شهادت رهبری، جمهوری اسلامی ادامه حیات نخواهد داد. اما این باور هم خنثی شد و برغم خسارت شدیدی که به زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی کشور وارد شد، به دلیل استحکام پایه‌های نظام سیاسی کشور حیات نظام نیز توسط ملت تضمین شد. 

او گفت: دشمنان ملت فاقد شناخت جامعه‌شناسی ایرانی هستند و دچار خطای تحلیلی مستمر هستند. آن‌ها فکر می‌کردند اگر رهبری شهید شود با به کارگیری اراذل و اوباش در خیابان‌ها می‌توانند کار نظام را یکسره کنند. ولی دیدیم که میلیون‌ها نفر با صدای واحد دفاع از حریم انقلاب و نظام را فریاد زدند و حضور خیابانی مردم توطئه‌هایی که در ذهن و در برنامه دشمن بود خنثی شد. 

وزیر میراث فرهنگی تأکید کرد: اولین کانون قدرت ما ایران تمدنی و تاریخی است و این کانون قدرت تمدنی در برابر دشمنان مقاومت خواهد کرد و تا امروز هم مقاومت کرده است. 

او افزود: کانون‌های قدرت مردم ایران را نشناخته اند. مردم ایران وقتی در مقابل بیگانه قرار بگیرند به انسجام و همدلی و وحدت تن می‌دهند و قدرت مردم به اندازه‌ای است که موتور محرکه قدرت را تشکیل می‌دهند. 

صالحی امیری؛ کانون سوم قدرت در ایران را نیروهای مسلح اعلام کرد و گفت: نیروهای مسلح ایران در مقابل تهدید و تجاوز دشمن استراتژی مقاومت را انتخاب کردند و امروز با اقتدار در برابر بزرگترین قدرت نظامی جهان مقاومت کرده اند. 

او گفت: مهمتر از همه این کانون‌های قدرت، عنصر انسجام ملی است که با قدرت خود بقای نظام را تثبیت کرده است. 

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی کشور ژاپن توسط آمریکا گفت: ناکازاکی و هیروشیما بزرگترین جنایت قرن بود و همه این رفتارها جز انسجام جهانی هیچ دستاوردی نداشت. بنابراین ما نیز باید تصویر واقعی جنگ رمضان علیه ایران را برای جهان تبیین کنیم. 

صالحی امیری تاکید کرد: اراده نظام، رهبری و رییس جمهور و ملت ایران بر مقاومت است و حتما این مقاومت به نتیجه خواهد رسید. چون تا همین امروز دشمن با انبوه بمباران نظامی و وارد کردن خسارت‌های زیاد به کشور نتوانست دستاوردی داشته باشند. 

او با طرح این سوال که فلسفه ترامپ برای جنگ با ایران چیست؟ گفت: جز اینکه آمریکا دنباله رو رژیم کودک کش صهیونیست شده است هیچ دستاوردی دیگری در حمله به ایران نصیب آمریکا نشده است. 

صالحی امیری افزود: امروز مجموعه نظام به ویژه دولت در صحنه است و مایحتاج مردم را تامین و خدمات عمومی را فعال نگاه داشته و معیشت مردم را با جدیت دنبال می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

