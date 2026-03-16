به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد؛ مراسم «ترامپ سوزان» با تجمع مردم ایران در تاریخ سه‌شنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰ تا ۲۳:۳۰ در میدان ونک برگزار می‌شود.

از جمله برنامه‌های شاخص در این مراسم به آتش کشاندن پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی به همراه ماکت‌های ترامپ و نتانیاهو خواهد بود.

میزبانی از پیکر چند تن از شهدای ناو دنا و روشن کردن شمع در کنار یادبود دانش‌آموزان شهید دبستان «شجره طیبه» میناب در میدان ونک از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده است.

«ترامپ سوزان» با اجرای حاج میثم مطیعی همراه خواهد بود و حجت‌الاسلام دکتر کاظمی به تحلیل جهاد رمضانی پرداخته، محمد رسولی شعرخوانی خواهد کرد و حاج احد قدمی، کربلایی محمد اسدالهی، حاج ابوذر بیوکافی، حاج علی عشرتی و حاج میثم مطیعی با رجزخوانی به این مراسم شور و شعف بیشتری خواهند داد.

