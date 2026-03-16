قدردانی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از اصحاب رسانه/ امپراتوری دروغ درهم کوبیده شد!

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیامی با قدردانی از نقش‌آفرینی هنرمندان، نخبگان فرهنگی، مداحان، اصحاب رسانه و دیگر حلقه‌های میانی جامعه در روزهای «جنگ ترکیبی رمضان»، تأکید کرد که هنر متعهد و کنش آگاهانه جبهه فرهنگ و هنر با تقویت آرامش و امید ملی، نقشه تروریسم روانی دشمن را خنثی کرده و به سپری استوار برای صیانت از امنیت ادراکی و اقتدار ملت ایران تبدیل شد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الَّذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِیمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ (آل‌عمران: ۱۷۳)

اما در این گذرگاه خطیر، آنچه نقشه‌های شوم امپراتوری دروغ را در هم کوبید، حقیقتی بود که سکاندار جدید و مقتدر انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در نخستین پیام حکیمانه خویش به‌زیبایی تبیین فرمودند: «حضور عمّارگونه ملّت ایران» و بصیرت شگرفی که اقتدار کشور را ضمانت کرد. این حماسه تمدنیِ ملت ایران چنان عظمتی دارد که آزادی‌خواهان جهان تا قرن‌ها این حریت و ایستادگی را تحسین خواهند کرد.

عبدالحسین خسروپناه

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

رمضان المبارک ۱۴۴۷

در کوران «جنگ ترکیبی رمضان» و در هنگامه‌ای که قلب‌های امت اسلام و ملت سلحشور ایران از داغ جانکاه عروج ملکوتی شهید حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) غرق در خون است، تقابل سترگ جبهه حق و باطل به حساس‌ترین نقطه تمدنی خود رسیده است. دشمن زبون و مستأصل که در میدان نبرد سخت، مقهور ضربات کوبنده و پشیمان‌کننده دلاورمردان نیروهای مسلح ما شده است، با ددمنشی تمام، پیکان زهرآگین تروریسم روانی خود را به سوی امنیت ادراکی ملت نشانه رفت.در این کارزار بی‌امان شناختی و در روزهایی که برخی در آزمون غیرت ملی مُهر سکوت بر لب زدند، فاتحان واقعی میدان، هنرمندان، اندیشمندان و نام‌آورانی بودند که با تکیه بر «عقلانیت حماسی» کوه استوار آرامش را بنا نهادند. اینجانب به عنوان خادم ملت، بر خود فرض می‌دانم بر دستان این نخبگان خط‌شکنِ جبهه اقتدار ملی بوسه زنم:در طلیعه این تقدیر، باید از خوانندگان و آهنگسازان متعهد موسیقی ملی یاد کرد که صدای رسای اقتدار ایران شدند؛ به‌ویژه حنجره بیدار و بغض حماسه‌ساز وطن، جناب آقای محسن چاوشی که در این بزنگاه با اثری زمان‌شناسانه، سپر مستحکمی از غرور در برابر تروریسم روانی دشمن بنا کرد؛ و همچنین عزیزان گرشا رضایی، حامد همایون، میثم ابراهیمی، پرواز همای و رضا صادقی با نوای گرمشان و خالق نواهای ماندگار استاد کارن همایونفر که با نغمه‌های حماسی خویش، همبستگی ملی را طنین‌انداز کردند.از یکایک عزیزان برنامه قرآنی وزین محفل. از ستایشگران حماسه‌ساز مکتب اهل‌بیت (ع)؛ عزیزانم حاج محمود کریمی، حاج مهدی رسولی، کربلایی حسین طاهری و کربلایی محمدحسین پویانفر که هیئات را به سنگر بصیرت مبدل ساختند.از خالقان زیبایی در هنرهای تجسمی و شعر؛ قلم‌موهای عاشورایی استاد حسن روح‌الامین و خطوط بیدارگر مسعود شجاعی طباطبایی، در کنار واژگان استوار محمدمهدی سیار و افشین علا.از راویان صادق و بانوان غیرتمند سینمای مقاومت؛ اساتید هنرمند، ابراهیم حاتمی‌کیا، مجید مجیدی، احمدرضا درویش، جمشید هاشم‌پور، سید محمود رضوی و سرکار خانم مریلا زارعی.و از خبرنگاران شجاع و فعالان رسانه‌ای که حصار سانسور غرب را دریدند.تعداد کسانی که در این حماسه شگرف نقش‌آفرینی کردند چنان کثیر است که قلم از بیان نام تمامی آنان قاصر است. بی‌شک عزیزانی که نامشان در این جریده نیامده، همان خادمان گمنام و بی‌ادعای جبهه فرهنگ‌اند که در پیشگاه خداوند متعال مأجورترند و اجرشان مضاعف خواهد بود. سپاس بی‌کران ما نثار قهرمانان خاموش این تمدن؛ مادران و زنان غیور ایرانی که لنگرگاه آرامش خانواده‌ها بودند.همچنین در این مجال، مجاهدت‌های خالصانه «اقشار و حلقه‌های میانی» را ارج می‌نهم که بار اصلی این حماسه را به دوش کشیدند: از اساتید، نخبگان، دانشجویان و دانشگاهیانِ بیدار تا معلمان و فرهنگیانِ دلسوزی که در سنگر تعلیم و تربیت روح امید را صیانت کردند؛ از هنرمندان، نویسندگان و اهالیِ فرهنگ تا پهلوانان، قهرمانان و فدراسیون‌های ورزشی که دوشادوش نیروهای مسلح ایستادند و خوی جوانمردی را به رخ جهانیان کشیدند؛ از روحانیت معزز، مبلغان دین و هیئات مذهبی که هم‌نفس با دلاورمردان نیروی جان برکف بسیج، پای کار جهاد امیدآفرینی ماندند.مشفقانه از مردم غیور می‌خواهم با تداوم حضور شکوهمند در خیابان‌ها و از هنرمندان با آفرینش‌های فاخر، پیوند وثیق میان میدانِ رزم و افکار عمومی را ناگسستنی نگاه دارند. دشمن بداند که این ملت، از دل هر بحران، ققنوس‌وار و مقتدرتر برمی‌خیزد. همان‌طور که در یوم‌الله قدس ۱۴۴۷، نشان داد که خون پاک عزیزانمان، هیزم آتشی است که طومار صهیونیسم را برای همیشه خواهد پیچید. بی‌شک، فتح قلوب در جنگ شناختی، مقدمه قطعی آزادی قدس شریف است.