آیین تودیع و معارفه مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد

دکتر علی‌اصغر جعفری به عنوان معاون رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مدیرعامل جدید موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با حضور سردارسرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت ، جمعی از معاونان، مدیران و کارکنان موزه برگزار شد. 

در این آیین، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های سردار مهدی امیریان در دوره مسئولیت خود، بر نقش مؤثر وی در توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری موزه، ساماندهی بخش‌های مختلف، و ارتقای جایگاه موزه در میان مراکز فرهنگی کشور تأکید شد. 

سپس با حکم سردارسرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر، دکتر علی‌اصغر جعفری به عنوان معاون رئیس بنیاد و مدیرعامل جدید موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منصوب شد. دکتر جعفری که پیش‌تر سابقه  مدیرعاملی موزه( از سال 1396 الی 1401) و معاون هماهنگ‌کننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت و مدیریت در حوزه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و دفاع مقدس را در کارنامه خود دارد. 

دکتر جعفری در سخنانی بر ضرورت بازآفرینی روایت‌های اصیل انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برای نسل جوان و بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین در معرفی ارزش‌های ملی تأکید کرد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
