به گزارش ایلنا، تازه‌ترین کلیپی که برای ترانه حسبی الله با صدای محسن چاوشی ساخته شده، وضعیت درست دشمنان اسلام و ایران را به خوبی به تصویر کشیده است.

حجم ویدیو: 9.18M | مدت زمان ویدیو: 00:01:29 دانلود ویدیو

محسن چاوشی با این شعر و صدا نسخه وطن فروشان خائن را پیچید و صدای مردم کشور شد.

حجتی از بغض علی (ع) تا صبر و مقاومتی که یک ملت برای ایران عزیز دارند.

دریده‌گان پر غضبدهان نجس و بی‌ادب

مریض و واجب‌ المطبقماش تجزیه‌طلب

پشت به ساحت وطندر التماس اهرمن

نمیزنی! چرا بزن!آه وطن! وطن! وطن!

صبر چگونه می‌کنی؟بر این همه جفا علی؟

بغض چگونه می‌خوری؟یاد بده به ما علی

شعر این اثر، سروده مهدی عباسی است و مهدی کریمی تنظیم آن را به عهده داشته است.

انتهای پیام/