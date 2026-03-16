تازهترین کلیپ برای ترانه حسبی الله
تازهترین کلیپی که برای ترانه حسبی الله ساخته شده، تصویری وقعی از دشمنان اسلام و ایران ارایه داده است.
به گزارش ایلنا، تازهترین کلیپی که برای ترانه حسبی الله با صدای محسن چاوشی ساخته شده، وضعیت درست دشمنان اسلام و ایران را به خوبی به تصویر کشیده است.
محسن چاوشی با این شعر و صدا نسخه وطن فروشان خائن را پیچید و صدای مردم کشور شد.
حجتی از بغض علی (ع) تا صبر و مقاومتی که یک ملت برای ایران عزیز دارند.
دریدهگان پر غضبدهان نجس و بیادب
مریض و واجب المطبقماش تجزیهطلب
پشت به ساحت وطندر التماس اهرمن
نمیزنی! چرا بزن!آه وطن! وطن! وطن!
صبر چگونه میکنی؟بر این همه جفا علی؟
بغض چگونه میخوری؟یاد بده به ما علی
شعر این اثر، سروده مهدی عباسی است و مهدی کریمی تنظیم آن را به عهده داشته است.