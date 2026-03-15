خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آسیب‌دیدگی منزل هرمز هدایت در حمله هوایی دشمن
کد خبر : 1762430
لینک کوتاه کپی شد.

منزل مسکونی هرمز هدایت و همسرش آزاده پورمختار، از بازیگران تئاتر کشور، در حمله‌ دشمن آمریکایی-صهیونیستی، دچار خسارت شد.

به گزارش ایلنا، منزل مسکونی هرمز هدایت و همسرش آزاده پورمختار، از بازیگران تئاتر کشور و از اعضای مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، در حمله‌ دشمن آمریکایی-صهیونیستی، دچار خسارت شده است.

هدایت در گفت‌وگویی کوتاه با اشاره به این اتفاق، از سلامت خود و اعضای خانواده‌اش خبر داد و گفت: «خوشبختانه در زمان وقوع حادثه، منزل نبودیم و در سلامت کامل هستیم، اما منزل مسکونی‌مان خسارت دیده است.»

هرمز هدایت و آزاده پورمختار، سال‌ها در عرصه تئاتر، نمایش عروسکی، بازیگری و آموزش و فعالیت‌های فرهنگی حضور داشته‌اند. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل