به گزارش ایلنا، منزل مسکونی هرمز هدایت و همسرش آزاده پورمختار، از بازیگران تئاتر کشور و از اعضای مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، در حمله‌ دشمن آمریکایی-صهیونیستی، دچار خسارت شده است.

هدایت در گفت‌وگویی کوتاه با اشاره به این اتفاق، از سلامت خود و اعضای خانواده‌اش خبر داد و گفت: «خوشبختانه در زمان وقوع حادثه، منزل نبودیم و در سلامت کامل هستیم، اما منزل مسکونی‌مان خسارت دیده است.»

هرمز هدایت و آزاده پورمختار، سال‌ها در عرصه تئاتر، نمایش عروسکی، بازیگری و آموزش و فعالیت‌های فرهنگی حضور داشته‌اند.

