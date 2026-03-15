ضرورت تجهیز جبهه مقاومت با قدرت رسانههای نوین از طریق تولید بازی
مدیر یک واحد فناور گفت: حمایت و سرمایهگذاری بر روی شرکتهای خلاق در تولید بازیهای بومی، نه تنها مانع از تسلط فرهنگی بیگانگان میشود بلکه جبهه مقاومت را به سلاح قدرتمند رسانههای نوین مجهز میسازد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز نوآوری و رشد اشراق، حجتالاسلام والمسلمین سید محمدعلی طاهرزاده «مدیر واحد فناور مجموعه هزارتوی شگفتی» از واحدهای فناور مرکز نوآوری و رشد اشراق در گفت و گویی با اشاره به تهدیدات نوین، اهمیت ورود به عرصه تولید محتوای بومی را تشریح کرد.
وی با بیان اینکه امروزه امپراتوری رسانهای دشمن و ماشین پروپاگاندای رژیم صهیونیستی تلاش میکند تا با استفاده از ابزار سرگرمی، ارزشها و باورهای جامعه را هدف قرار دهد، تصریح کرد: در این جنگ شناختی، خروج از حالت تدافعی و ورود به عرصه تولید محتوای هوشمندانه و بومی، یک ضرورت انکارناپذیر برای حفظ سنگرهای فرهنگی است.
مدیر واحد فناور مجموعه هزارتوی شگفتی، این مجموعه را یک واحد فناور فعال در عرصه طراحی بازیهای فرهنگی و «بازیوارسازی» (Gamification) مفاهیم دینی معرفی کرد و افزود: ما بر این باوریم که کارآمدترین راهبرد برای روشنگری و خنثیسازی جنگ روانی دشمن، ارائه مفاهیم والای اسلامی، ملی و جبهه مقاومت در قالب محصولات جذاب و متناسب با ذائقه مخاطب امروز است.
حجتالاسلام والمسلمین طاهرزاده ادامه داد: ما با تلفیق هنر، فناوری و علوم اسلامی تلاش میکنیم تا مفاهیم عمیق دینی را از طریق مکانیکهای جذاب بازی، به تجربهای زیسته و اثرگذار برای نوجوانان و جوانان تبدیل کنیم تا جامعه در برابر تهاجم فرهنگی واکسینه شود.
وی به «بازی طوفان الاقصی» به عنوان نمونه بارز محصولات این مجموعه اشاره کرد.
این فعال عرصه بازیسازی در بخش دیگری از صحبتهای خود بر لزوم حمایت از شرکتهای دانشبنیان تأکید کرد و گفت: بیتردید در شرایط حساس کنونی، توسعه اقتصاد دانشبنیان و اتکا به توان جوانان داخلی در عرصه صنایع خلاق فرهنگی، تجلی واقعی و عملی «اقتصاد مقاومتی» است.
حجتالاسلام والمسلمین طاهرزاده در پایان خاطرنشان کرد: حمایت و سرمایهگذاری بر روی شرکتهای خلاق در تولید بازیهای بومی، نه تنها مانع از تسلط فرهنگی بیگانگان میشود، بلکه جبهه مقاومت را به سلاح قدرتمند رسانههای نوین مجهز میسازد تا صدای حقانیت و ارزشهای والای خود را با زبانی جهانشمول و تعاملی به گوش جهانیان برسانیم.
دفتر تبلیغات اسلامی در دی ماه سال ۱۳۹۹ و در مسیر توسعه فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی و به منظور شناسایی، حمایت و شبکهسازی خلاقیتها و نوآوریهای فرهنگی، اقدام به تأسیس «مرکز نوآوری و رشد اشراق» نموده است که واحد فناور «مجموعه هزارتوی شگفتی» یکی از واحدهای فناور مستقر در این مرکز است.