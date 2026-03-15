به گزارش ایلنا، مجید مجیدی فیلمساز کشورمان، یادداشتی برای یک روزنامه هندی است.

او در این یادداشت از مقاومت ایران به عنوان راهبرد اصلی مردم سرزمین‌اش دربرابر ظلم و تجاوز آمریکا و رژیم اسرائیل یاد کرده است.

در این یادداشت به این نکات اشاره شده است:

امروز، ایران بزرگ، به نمایندگی از همه مردم مظلوم و رنج کشیده جهان، در برابر سیاست‌های سلطه‌جویانه اسرائیل کودک‌کش و آمریکا ایستاده و مقاومت می‌کند.

جنگ امروز، نبردی بین خیر و شر است. خطوط مقدم این مبارزه محدود به میدان‌های نبرد نظامی نیست، بلکه تا خانه‌های بی‌دفاع مردم عادی، بیمارستان‌ها و مدارس محل سکونت کودکانی که پناهی جز امید ندارند، امتداد دارد.

با وجود همه خشونت‌ها و فشارها، مردم ایران استوار ایستاده‌اند. از رهبران و پیشگامان این راه گرفته تا کودکان معصوم دبستانی، همه بخشی از داستان مقاومت ملتی هستند که در زیر فشارها استوار ایستاده است.

قدرت‌های بزرگ جهان با تمام قوا به میدان آمده‌اند و مصمم به ترسیم مجدد نقشه خاورمیانه، تصرف منابع و ثروت‌های منطقه و گسترش سلطه خود هستند. با این حال، در همین روزها، مقاومت مردم ایران و رزمندگانشان نشان داده است که اراده یک ملت می‌تواند در برابر حتی بزرگترین قدرت‌ها نیز پایدار بماند.

مسئولیت متفکران، آزاداندیشان، نویسندگان و هنرمندان در سراسر جهان است که در برابر رنج بشر سکوت نکنند و از طریق نوشته‌ها، ایده‌ها و هنر خود از حقیقت، عدالت و کرامت انسانی دفاع کنند.

من اطمینان دارم که قلب‌های بسیاری در میان مردم کشورهای مختلف جهان با مردم ایران همبستگی دارند، زیرا این ملت تنها به دنبال عزت و ایستادگی در برابر استبداد است.

انتهای پیام/