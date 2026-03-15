به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها سوال اصلی این است: آیا نتانیاهو به هلاکت رسیده یا فرار کرده است؟

روابط عمومی سپاه در تازه‌ترین بیانیه خود اعلام کرده: در صورت زنده بودن نخست‌وزیر جنایتکار صهیونیستی تعقیب و کشتن وی را با قدرت ادامه خواهیم داد.

غیبت طولانی مدت نتانیاهو در انظار عمومی و افشای ساخته شدن آخرین فیلم او با هوش مصنوعی گمانه‌زنی‌های فراوانی را در محیط عبری زبان و انگلیسی زبان و عرب زبان درباره مرگ یا مجروحیت او ایجاد کرده است. بررسی روند انتشار پست‌های کانال شخصی نتانیاهو در فضای مجازی نیز به این گمانه‌ها دامن می‌زند.

خبرگزاری تسنیم با مقایسه روند پست‌های کانال شخصی نتانیاهو در جنگ ۱۲ روزه و جنگ، این پرسش را طرح کرد که چرا پست‌ها و ویدئوهای نتانیاهو کاهش یافته است؟

نتایج این بررسی نشان می‌دهد:

نتانیاهو در جنگ ۱۲ روزه که خرداد و تیر ۱۴۰۴ (۱۳ تا ۲۳ ژوئن) واقع شد، روزانه حداقل یک پست و بعضا تا ۶ پست در کانال خود قرار می‌داد. به نوعی که روز ۱۳ مارس، ۳ پست، روز ۱۴ مارس، یک پست، روز ۱۵ مارس ۴ پست و در روزهای بعد تا ۲۳ ژوئن به ترتیب ۲.۱، ۴.۳، ۲.۲، ۶ و ۴ پست روی کانال خود قرار داده است. لذا مجموع پست‌های نتانیاهو در آن جنگ (۱۲ روزه)، ۳۲ پست بوده است و اکثر پست‌های نتانیاهو در آن جنگ، فیلمهایی بود که از خود او منتشر می‌شد.

اما از ابتدای جنگ رمضان تاکنون، علیرغم اینکه جنگ تا همین الان نیز ۴ روز بیشتر از جنگ ۱۲ روزه طول کشیده، اما این تغییرات نسبت به آن زمان رخ داده است:

۱- مجموع پست‌های کانال نتانیاهو در این جنگ نسبت به جنگ قبلی، بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و از ۳۲ به ۱۵ رسیده است!

۲- علیرغم اینکه در جنگ قبلی، نتانیاهو هر روز حداقل یک پست منتشر کرده، اما در این جنگ از آخرین پستی که انتشار یافته تقریباْ ۳ روز می‌گذرد و مهمتر اینکه کارشناسان متعددی می‌گویند همان فیلم آخر نیز با هوش مصنوعی ساخته شده بود و واقعی نیست.

۳- برخلاف جنگ قبلی که اکثر پست‌های نتانیاهو حاوی فیلم‌هایی از خود او بود، در روزهای اخیر پست‌های او اکثرا حالت متنی و مکتوب دارد و فیلم‌های کمی هم که منتشر شده مشخص نیست که مربوط به چه زمانی است؛ کما اینکه هیچ نشانه‌ای در فیلم از اینکه او در چه موقعیتی و چه روزی این فیلم را ضبط کرده دیده نمی‌شود.

مجموع این مباحث گمانه‌ها درباره سلامت او را افزایش داده است. و مهمتر اینکه تا این لحظه واکنش قابل اعتنایی از سوی هیات حاکمه رژیم صهیونیستی در این باره دیده نشده است.

همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره خبر سلامت نتانیاهو، خبرنگار هندی که محل حمله به خانه نتانیاهو را فاش کرده و خانه ویران شده او را نشان داده بود، دستگیر شد.

جکسون هینکل، فعال مطرح فضای مجازی در آمریکا، نیز با قرار دادن عکسی از صفحه پسر نتانیاهو در ایکس نوشته است: یئیر (پسر نتانیاهو) خیلی وقت است که من را بلاک کرده؛ اما من باید بدانم: یئیر! بابات مرده است؟

با این وجود دفتر نخست‌وزیر اسرائیل به آناتولی رسانه ترک اعلام کرده است: نتانیاهو «خوب است» و اخبار ترور وی جعلی است.

